Ольмо избежал перелома ключицы, но выбыл до конца года из-за растяжения связок

Хавбек « » пропустит остаток года из-за травмы.

25-летний игрок сборной Испании избежал перелома ключицы, но у него диагностировано растяжение связок акромиоклавикулярного сустава.

Ольмо получил повреждение вчера в матче Бундеслиги с «Кельном» (6:0), в котором он вышел на замену на 63-й минуте, но через 7 минут был вынужден покинуть поле.

В 5 матчах текущего чемпионата Германии на счету полузащитника 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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