Мбаппе демонстративно праздновал победный гол «Бресту» перед фанатами соперника и получил желтую. Они называли его «ублюдком»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Брест Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе эмоционально отпраздновал победный гол «Бресту».

После победного гола на 89-й минуте форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губами и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте форварда меняли под свист болельщиков «Бреста». Уходя с поля, Килиан также активно жестикулировал, показывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и показывая три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

Фанаты «Бреста» громко называли капитана «ПСЖ» «ублюдком».

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23 комментария

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Artem Piatkov
Беллингем заставил замолчать фанов Барсы
Мбаппе - фанов Бреста

Каждому своё :)
+42
-25
+17
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Zakir0561
Скоро футболистам запретят вообще праздновать голы… Маразм крепчает🤦🏼‍♂️
+14
-5
+9
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Cyle Rayner
Ответ Artem Piatkov
Беллингем заставил замолчать фанов Барсы Мбаппе - фанов Бреста Каждому своё :)
не согласен, после его дубля они начали скулить с ещё большим усердием
+21
-17
+4
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BarCa
Показывал три пальца, я думал счет 0:3, а там ПСЖ вырвал победу.
+3
-1
+2
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Беллингем заставил замолчать фанов Барсы Мбаппе - фанов Бреста Каждому своё :)
гарна хлопчек, напиши когда гейлингем забьёт 3 в плей-офф ЛЧ в гостях
+1
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Andrey Yaroslavtsev
Блюдок?
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Глеб Кравцов
Ответ Artem Piatkov
Беллингем заставил замолчать фанов Барсы Мбаппе - фанов Бреста Каждому своё :)
Так ещё и не забил с пенальти , затолкав с добивания 🤡🤦‍♂️😂 Позорненько
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Отец Абду
Ответ Predator№7
а в игре против Ньюкасла что показал?
Поднял брови:)

https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1115522613-mbappe-podnyal-brovi-i-vypyatil-nizhnyuyu-gubu-posle-v-koncze-matcha-s/
+4
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Predator№7
Ответ Отец Абду
Поднял брови:) https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1115522613-mbappe-podnyal-brovi-i-vypyatil-nizhnyuyu-gubu-posle-v-koncze-matcha-s/
аа да, забыл 😂
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Roman Roman
Ответ Glukinho
а как покушал? а как покакал?
те.е это зачем знать?
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Меган Лайф
Ответ LaffyTaffy
Лол, набивает статку вот на таких Брестах и Труа, а потом еще и выделывается. Праймовые Лео и Рон даже не радовались бы голу в ворота команды уровня Бреста
То ли дело осасуна и лихтенштейн, да?)
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ariuntrius
Ответ Zakir0561
Скоро футболистам запретят вообще праздновать голы… Маразм крепчает🤦🏼‍♂️
Как провокации связаны с празднованием?
+2
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