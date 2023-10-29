Мбаппе демонстративно праздновал победный гол «Бресту» перед фанатами соперника и получил желтую. Они называли его «ублюдком»
Килиан Мбаппе эмоционально отпраздновал победный гол «Бресту».
После победного гола на 89-й минуте форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губами и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.
На 90-й минуте форварда меняли под свист болельщиков «Бреста». Уходя с поля, Килиан также активно жестикулировал, показывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и показывая три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.
Фанаты «Бреста» громко называли капитана «ПСЖ» «ублюдком».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Мбаппе - фанов Бреста
Каждому своё :)
https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/news/1115522613-mbappe-podnyal-brovi-i-vypyatil-nizhnyuyu-gubu-posle-v-koncze-matcha-s/