Мбаппе демонстративно праздновал победный гол «Бресту» перед фанатами соперника и получил желтую. Они называли его «ублюдком»

Килиан Мбаппе эмоционально отпраздновал победный гол «Бресту».

После победного гола на 89-й минуте форвард « » прикладывал палец к губами и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте форварда меняли под свист болельщиков «Бреста». Уходя с поля, также активно жестикулировал, показывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и показывая три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

Фанаты «Бреста» громко называли капитана «ПСЖ» «ублюдком».

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