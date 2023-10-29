24-летний Мбаппе забил 250-й и 251-й голы в клубной карьере. Прошло менее 8 лет между первым и 250-м мячами
Килиан Мбаппе забил 250-й и 251-й голы в клубной карьере.
24-летний форвард «ПСЖ» отметился дублем в матче 10-го тура Лиги 1 с «Брестом».
Теперь у Мбаппе 251 гол на клубном уровне – 27 за «Монако» и 223 за «ПСЖ».
Менее 8 лет прошло между первым голом француза и 250-м. Первый гол был в феврале 2016-го.
Также у Мбаппе 43 гола за сборную Франции.
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А это при сохранении такого ритма ещё 16 лет в большом футболе.
Даже если ускорить в 2 раза, это ещё 8 лет, но может ли он забивать в 2 раза больше?