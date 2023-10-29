24-летний Мбаппе забил 250-й и 251-й голы в клубной карьере. Прошло менее 8 лет между первым и 250-м мячами

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Брест Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил 250-й и 251-й голы в клубной карьере.

24-летний форвард «ПСЖ» отметился дублем в матче 10-го тура Лиги 1 с «Брестом».

Теперь у Мбаппе 251 гол на клубном уровне – 27 за «Монако» и 223 за «ПСЖ».

Менее 8 лет прошло между первым голом француза и 250-м. Первый гол был в феврале 2016-го.

Также у Мбаппе 43 гола за сборную Франции.

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48 комментариев

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Ya Tolik
Звучит эффектно. А потом начинаешь считать и понимаешь: чтобы достигнуть уровня двух великих нужно ещё +-550.
А это при сохранении такого ритма ещё 16 лет в большом футболе.
Даже если ускорить в 2 раза, это ещё 8 лет, но может ли он забивать в 2 раза больше?
+15
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OneMind
Винисиусу надо взяться за голову, иначе Реал с большим удовольствием возьмёт Мбаппе на его место
+9
-1
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Данил Попов
Феноменальная статистика!
+8
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f0rmoceft
Ответ Ya Tolik
Звучит эффектно. А потом начинаешь считать и понимаешь: чтобы достигнуть уровня двух великих нужно ещё +-550. А это при сохранении такого ритма ещё 16 лет в большом футболе. Даже если ускорить в 2 раза, это ещё 8 лет, но может ли он забивать в 2 раза больше?
Месси в 25 лет забил 300 голов за карьеру, Роналду меньше. Так что идут +/- в одном темпе
+4
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f0rmoceft
Ответ Temp LC
Роналду в 25 имел примерно 140- 150 голов, так что Мбаппе есть шанс обогнать их обоих
Все зависит от того, до какого возраста будет играть Мбаппе
+2
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Maluma Amulam
Ответ Ya Tolik
Звучит эффектно. А потом начинаешь считать и понимаешь: чтобы достигнуть уровня двух великих нужно ещё +-550. А это при сохранении такого ритма ещё 16 лет в большом футболе. Даже если ускорить в 2 раза, это ещё 8 лет, но может ли он забивать в 2 раза больше?
Звучит эффектно, а потом понимаешь что французская лига почти как рпл по уровню.
+5
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Rio de Janeiro
Самый совершенный нап мирового футбола со времён Зубастика
+9
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Рита Вишневская
нашакалил стату на амьенах и бастиях
+5
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corazón blanco
Статистика впечатляет, при том, что у Килиана порой реализация хромает будь здоров. Так бы мячей могло бы гораздо больше. В районе 500-700 голов точно забьет.
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Temp LC
Ответ f0rmoceft
Месси в 25 лет забил 300 голов за карьеру, Роналду меньше. Так что идут +/- в одном темпе
Роналду в 25 имел примерно 140- 150 голов, так что Мбаппе есть шанс обогнать их обоих
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Direct free kick
Ответ Кефтеме
До 1/8 если встретятся с топом , вы что там Романы размножаетесь?
Это не тот Роман, совсем не тот
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Din Rizaev
Ответ as009595@icloud.com
Мбаппе лучший бомбардир и игрок чм, то что Месси забивал в каждом матче пенальти, не значит что он лучший
ахахаха
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Красная стрела
Ответ Temp LC
Роналду в 25 имел примерно 140- 150 голов, так что Мбаппе есть шанс обогнать их обоих
Ну так они играли в топ чемпах. Сколько Мбаппе будет в таких забивать-большой вопрос.
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Universal1000
Ответ igorkruglov
как бы так и есть, 7 голов 4 с пенальти и один подставил ногу на линии ворот в стиле горячо любимого вами Роналду, это точно на золотой мяч
Добавляем Один пас с голландцами гениально-роскошно-космический и вот уже вкупе с победой на ЧМ это потянет на два ЗМ. 41 гол+пас в 41 игре за клуб даж не нужны будут. Да, хватит именно великого перфоманса на ЧМ.
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Artuom Batishev
Ответ Верховный Лорд
Не такая уж и феноменальная, такими темпами 500 голов забьет только в 48 лет!
У всех статистика увеличивается в зрелом возрасте. Посмотрите стату Месси и Роналду, у них до 25 еще меньше забито. А вот потом уже пошли рекорды.
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K. Eropegov
Ответ Верховный Лорд
Не такая уж и феноменальная, такими темпами 500 голов забьет только в 48 лет!
Хорошая шутка, между прочим. Но даже её кто-нибудь воспримет всерьёз!
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Верховный Лорд
Ответ K. Eropegov
Хорошая шутка, между прочим. Но даже её кто-нибудь воспримет всерьёз!
Уже восприняли😁
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almatbarsa
Ответ Artuom Batishev
У всех статистика увеличивается в зрелом возрасте. Посмотрите стату Месси и Роналду, у них до 25 еще меньше забито. А вот потом уже пошли рекорды.
Руни несогласен, пик у всех разный и некоторые выходят на свой максимум раньше других, некоторые позже
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Din Rizaev
Ответ igorkruglov
как бы так и есть, 7 голов 4 с пенальти и один подставил ногу на линии ворот в стиле горячо любимого вами Роналду, это точно на золотой мяч
завтра реально будет много слёз и истерики
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Верховный Лорд
Ответ Серёга Соколов
Математика не твоё!
У тебя с иронией проблемы, у меня с математикой все в порядке))
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Серёга Соколов
Ответ Верховный Лорд
Не такая уж и феноменальная, такими темпами 500 голов забьет только в 48 лет!
Математика не твоё!
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Roman
Ответ Din Rizaev
))))) фанатка Айверы )))
Может быть я просто объективен, в отличии от фанатов Роналду и Месси, которые топят за своего. Я признаю, что Месси как игрок намного сильнее, чем Роналду, но то что он делал ПСЖ слабее - факт
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Владислав88
Никогда он не догонит ни Месси, ни Рона. Те на пике по 70-75 за сезон удалили, Месси 91 вообще однажды наклепал. Мбаппе в декабре уже 25, он ни разу даже 50 за сезон не забил.
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Tristan...
Как же похорошел Мбаппе в Реале
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