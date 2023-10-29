24-летний Мбаппе забил 250-й и 251-й голы в клубной карьере. Прошло менее 8 лет между первым и 250-м мячами

Килиан Мбаппе забил 250-й и 251-й голы в клубной карьере.

24-летний форвард «ПСЖ» отметился дублем в матче 10-го тура Лиги 1 с « ».

Теперь у 251 гол на клубном уровне – 27 за « » и 223 за « ».

Менее 8 лет прошло между первым голом француза и 250-м. Первый гол был в феврале 2016-го.

Также у Мбаппе 43 гола за сборную Франции.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!