Журналист L’Equipe о праздновании Мбаппе перед фанатами «Бреста»: «Капитан сборной не должен так себя вести». Килиан ответил: «Они оскорбляли моего товарища – надо было спеть с ними, конечно»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция болельщики Брест соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ответил на критику после празднования гола перед фанатами «Бреста».

После победного гола на 89-й минуте матча Лиги 1  форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губам и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и демонстрируя три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

После матча журналист L’Equipe Бертран Латур раскритиковал поведение Мбаппе.

«Капитан сборной Франции не должен вести себя подобным образом», – написал Латур в твиттере.

«Ну конечно, я должен был даже спеть вместе с ними, когда они оскорбили моего товарища по команде. Некоторые даже никогда даже не ступали на футбольное поле, независимо от уровня», – ответил форвард на твит журналиста.

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5 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Как же надоели эти вечные морали. Футбол - это не зачет по этике. Есть эмоции на поле, есть после успокоения нервов.
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igls54
Некоторые никогда даже не ступали на футбольное поле...и чеканить не умеют
+9
-1
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Тухель
Никогда этого не понимал. Если я кого то оскорбляю и мне прилетает в ответ, то это вполне логично. Пооскорбляли на эмоциях друг друга и разошлись. А когда фанаты или игроки после взаимных оскорблений начинают ныть в соц сетях неделями или игроки рассказывать про расизм это смешно.
Фаны Бреста оскорбляли, Мбаппе их попровоцировал в ответ, святых тут нет и просто забыли. Нахер раздувают.
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+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Скорее не товарища по команде, а того транса
+5
-5
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