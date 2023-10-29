Журналист L’Equipe о праздновании Мбаппе перед фанатами «Бреста»: «Капитан сборной не должен так себя вести». Килиан ответил: «Они оскорбляли моего товарища – надо было спеть с ними, конечно»

Килиан Мбаппе ответил на критику после празднования гола перед фанатами «Бреста».

После победного гола на 89-й минуте матча Лиги 1 форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губам и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и демонстрируя три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

После матча журналист L’Equipe Бертран Латур раскритиковал поведение Мбаппе.

«Капитан сборной Франции не должен вести себя подобным образом», – написал Латур в твиттере.

«Ну конечно, я должен был даже спеть вместе с ними, когда они оскорбили моего товарища по команде. Некоторые даже никогда даже не ступали на футбольное поле, независимо от уровня», – ответил форвард на твит журналиста.

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