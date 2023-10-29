«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 15:00

Теги ПСЖ лига 1 Франция Брест онлайны Футбол

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Брестом» в 10-м туре Лиги 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Брест – ПСЖ
Дата проведения
29 октября, 15.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
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Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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1 комментарий

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Fan de PSG depuis 2002
Из потерь: в предстоящем матче Пари Сен-Жермен не помогут защитники: Пренель Кимпембе и Нуну Мендеш (травмы), Маркиньос (предоставлен отдых) и Левен Кюрзава (простуда), также из-за повреждений не сыграют вратарь Кейлор Навас и нападающий Марко Асенсио.
Зато в заявку включены: Этан Мбаппе и Шер Ндур.
У Бреста, как я понимаю, существенных потерь нет. Кенни Лала и ко готовы.
После Милана игра в Бретани будет сложной с точки зрения мотивации и распределения сил (ПСЖ после еврокубков редко играет в 13.00).

Теперь немного истории:
ПСЖ и Брест сыграли между собой 41 официальный матч. Перевес на стороне парижан: 25 побед, 12 ничьих и 4 поражения. Победная серия ПСЖ против Бреста в гостях составляет 8 матчей. В целом, ПСЖ не проигрывает Бресту 25 матчей. Последнее поражение датируется 26 января 1985 года.

Общая беспроигрышная серия ПСЖ в гостевых матчах чемпионата составляет 11 матчей (Марсель 3 : 0, Брест 2 : 1, Ницца 2 : 0, Анже 2 : 1, Труа 3 : 1, Осер 2 : 1, Страсбург 1 : 1, Тулуза 1 : 1, Лион 4 : 1, Клермон 0 : 0 и Ренн 3 : 1).

Лучшими бомбардирами ПСЖ в матчах против Бреста являются Златан Ибрагимович и Килиан Мбаппе, у которых на счёту по 6 голов.

24 игрока защищали цвета обоих клубов, среди них: Патрик Колетер, Франк Джа Джедже, Венсан Герен, Поль Ле Гуэн, Давид Жинола, Трипи Маконда, Бернар Лама, Клод Макелеле и многие другие.

Ждём победы и главное, без травм.

Allez Les Rouge et Bleu !
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