«Брест» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
«ПСЖ» сыграет в гостях с «Брестом» в 10-м туре Лиги 1.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 29 октября, 15.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Зато в заявку включены: Этан Мбаппе и Шер Ндур.
У Бреста, как я понимаю, существенных потерь нет. Кенни Лала и ко готовы.
После Милана игра в Бретани будет сложной с точки зрения мотивации и распределения сил (ПСЖ после еврокубков редко играет в 13.00).
Теперь немного истории:
ПСЖ и Брест сыграли между собой 41 официальный матч. Перевес на стороне парижан: 25 побед, 12 ничьих и 4 поражения. Победная серия ПСЖ против Бреста в гостях составляет 8 матчей. В целом, ПСЖ не проигрывает Бресту 25 матчей. Последнее поражение датируется 26 января 1985 года.
Общая беспроигрышная серия ПСЖ в гостевых матчах чемпионата составляет 11 матчей (Марсель 3 : 0, Брест 2 : 1, Ницца 2 : 0, Анже 2 : 1, Труа 3 : 1, Осер 2 : 1, Страсбург 1 : 1, Тулуза 1 : 1, Лион 4 : 1, Клермон 0 : 0 и Ренн 3 : 1).
Лучшими бомбардирами ПСЖ в матчах против Бреста являются Златан Ибрагимович и Килиан Мбаппе, у которых на счёту по 6 голов.
24 игрока защищали цвета обоих клубов, среди них: Патрик Колетер, Франк Джа Джедже, Венсан Герен, Поль Ле Гуэн, Давид Жинола, Трипи Маконда, Бернар Лама, Клод Макелеле и многие другие.
Ждём победы и главное, без травм.
Allez Les Rouge et Bleu !