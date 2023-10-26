«Либо ты со мной переспишь, либо я расскажу всем, что ты лесбиянка». Экс-футболистка Парехо о разговоре с президентом клуба

Теги Рома Торино серия А Италия Ла Лига женский футбол сборная Испании жен Реджана Футбол

Бывшая футболистка рассказала, как ей угрожал президент одного из клубов.

«Президент клуба сказал мне: «Либо ты со мной переспишь, либо я расскажу всем, что ты лесбиянка.

Я ответила: «Лучше я буду лесбиянкой и все об этом узнают, чем пересплю с вами», – сказала бывшая нападающая сборной Испании Анхелес Парехо.

Парехо играла с 1988 по 2011 год. На клубном уровне она представляла итальянские команды – «Торино», «Торрес», «Рому» и «Реджану».

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edo Milanian
...
-И что ты, дедушка, выбрал?
-Расстреляли меня
+259
-4
+255
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Антипов
Если он ничего не рассказал (есть инфа?), то какой вывод мы можем сделать?
+81
-4
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
- Я хочу тебя.
- Я лесбиянка.
- А я дева по гороскопу.
+66
-4
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ariuntrius
Ответ Кочевник56
спортс, хватит постить #####
Перестаньте читать, перестанут. Вам 3 года и вы не знаете как СМИ работают?
+36
-3
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
рано как то рассказала , и 13 лет не прошло после завершения карьеры и 35 с начала
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кочевник56
спортс, хватит постить #####
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Edo Milanian
... -И что ты, дедушка, выбрал? -Расстреляли меня
Это нечестно! Ну опоздал я...
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю выпить
подумал про Дани Парехо)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а ты смешной
Новости, которые мы заслужили
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Какие то мазахисты Президенты клубов федераций, предложить такое футболистке ну надо себя сильно не уважать дп еще и лесбухе, с вкусом у дяди видимо совсем беда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimario
Ответ Edo Milanian
... -И что ты, дедушка, выбрал? -Расстреляли меня
😂😂😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Sinulin
Угрозами действительно можно затащить девушку в постель? У меня просто ни разу не по любви не было. Просто интересно как в таких случаях секс происходит - она отворачивает голову и плачет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NVFR
Назло президенту осталась лесбиянкой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Анекдот вспоминается.
Выборы председателя колхоза. Глава района берет слово. "На место председателя предлагаю Петровича. Есть кто против?"
"Я!"
"Почему ты против, Михалыч?" "У него дочь - проститутка!" В зале выкрики: "Позор, позор".
Петрович: Да нет у меня никакой дочери, у меня сын!"
Михалыч: "Ну не знаю, есть или нет, а мнение я свое высказал!"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Ответ Max Sinulin
Угрозами действительно можно затащить девушку в постель? У меня просто ни разу не по любви не было. Просто интересно как в таких случаях секс происходит - она отворачивает голову и плачет?
... бывает при этом и подмахивает
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ igls54
- Я хочу тебя. - Я лесбиянка. - А я дева по гороскопу.
- Тогда давай в позе ра ком!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Антипов
Ответ ss_podonok
вывод: он ничего не рассказал, хотел развести её. но убогие сексисты со спортса разумеется думают, что она переспала с ним
Откройте форточку, ну
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Егор Антипов
Если он ничего не рассказал (есть инфа?), то какой вывод мы можем сделать?
Пригрозил другой, которая повелась на угрозы и дала)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уолтер Собчак
Ответ Кочевник56
спортс, хватит постить #####
Пожалуйста, извините их. Больше не будут постить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
Ответ savik-A.M.
рано как то рассказала , и 13 лет не прошло после завершения карьеры и 35 с начала
все правильно - хайп надо ловить на волне
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Питерский
Я также одноклассниц разводил)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
А то по фотографии не видно. Расскажет он
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Наверное не смешно, но сначала долго втыкал, что Парехо - девушка.
Сражу пришел на ум Федун и Дани Парехо
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
ммм, наши любимые новости
наконец-то спорт на нашем сайте светской хроники
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Интересно, а Подавано там?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий