«Либо ты со мной переспишь, либо я расскажу всем, что ты лесбиянка». Экс-футболистка Парехо о разговоре с президентом клуба
Бывшая футболистка рассказала, как ей угрожал президент одного из клубов.
«Президент клуба сказал мне: «Либо ты со мной переспишь, либо я расскажу всем, что ты лесбиянка.
Я ответила: «Лучше я буду лесбиянкой и все об этом узнают, чем пересплю с вами», – сказала бывшая нападающая сборной Испании Анхелес Парехо.
Парехо играла с 1988 по 2011 год. На клубном уровне она представляла итальянские команды – «Торино», «Торрес», «Рому» и «Реджану».
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-И что ты, дедушка, выбрал?
-Расстреляли меня
- Я лесбиянка.
- А я дева по гороскопу.
Выборы председателя колхоза. Глава района берет слово. "На место председателя предлагаю Петровича. Есть кто против?"
"Я!"
"Почему ты против, Михалыч?" "У него дочь - проститутка!" В зале выкрики: "Позор, позор".
Петрович: Да нет у меня никакой дочери, у меня сын!"
Михалыч: "Ну не знаю, есть или нет, а мнение я свое высказал!"
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