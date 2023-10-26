«Либо ты со мной переспишь, либо я расскажу всем, что ты лесбиянка». Экс-футболистка Парехо о разговоре с президентом клуба

Бывшая футболистка рассказала, как ей угрожал президент одного из клубов.

«Президент клуба сказал мне: «Либо ты со мной переспишь, либо я расскажу всем, что ты лесбиянка.

Я ответила: «Лучше я буду лесбиянкой и все об этом узнают, чем пересплю с вами», – сказала бывшая нападающая сборной Испании Анхелес Парехо.

Парехо играла с 1988 по 2011 год. На клубном уровне она представляла итальянские команды – « », «Торрес», «Рому» и «Реджану».

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