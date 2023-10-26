Симеоне о 2:2 с «Селтиком»: «Мы могли выиграть этот матч с таким настроем. Но я покидаю этот стадион счастливым»

Теги Селтик Атлетико Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне подвел итоги матча с «Селтиком» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Я очень доволен игрой команды. Мы играли на победу во втором тайме. В первой половине они смотрелись лучше и забили голы первыми двумя ударами, поэтому мы уже не могли играть так, как хотели.

Мы говорили в перерыве, что нам надо играть смело, идти вперед, создавать моменты. И мы это сделали. Мы могли выиграть этот матч с таким настроем. Но я покидаю этот стадион счастливым», – сказал главный тренер «Атлетико».

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
headmaster
Вот что до сих пор не могу принять в Симеоне - так это его нежелание после свистка жать руку тренеру соперника. Вот и вчера, Роджерс подошел, но Симеоне до последнего старался того проигнорировать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Счастья тебе, Диего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эль Иберико
Если бы не главный клоун из Германии то выиграли бы матч, селтик в конце сдулся и потом реф сделал им королевский подарок..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий