Симеоне о 2:2 с «Селтиком»: «Мы могли выиграть этот матч с таким настроем. Но я покидаю этот стадион счастливым»

Диего Симеоне подвел итоги матча с «Селтиком» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Я очень доволен игрой команды. Мы играли на победу во втором тайме. В первой половине они смотрелись лучше и забили голы первыми двумя ударами, поэтому мы уже не могли играть так, как хотели.

Мы говорили в перерыве, что нам надо играть смело, идти вперед, создавать моменты. И мы это сделали. Мы могли выиграть этот матч с таким настроем. Но я покидаю этот стадион счастливым», – сказал главный тренер « ».

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!