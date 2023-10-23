Глава «Локо» Нагорных о Дзюбе: «Если бы такого игрока не было, его надо было бы создать. Артем продвигает интерес к российскому футболу, являясь самым медийным игроком РПЛ»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Матч ТВ Футбол

Юрий Нагорных высказался о значимости Артема Дзюбы для «Локомотива».

– Артем – наш ведущий игрок, мы благодарны ему за отрезок, который мы провели вместе весной. Сложная ситуация была, сейчас мало об этом вспоминают. Перед возобновлением чемпионата мы были в зоне стыковых матчей. Артем внес очень большой вклад в то, что мы из этой ситуации выбрались, и сегодня помогает, в том числе в работе с молодыми игроками, цементирует команду. Это большой игрок, даже тренируясь рядом с ним, молодые футболисты растут.

– Поэтому вы так его защищали, когда он вступил в конфликт с журналистом?

– Я считаю, что всегда надо всем участникам процесса относиться друг к другу с взаимным уважением. Есть футбольная индустрия. Футбол не может существовать без игроков и журналистов. Надо быть уважительным. Если ведущий, заслуженный игрок, внесший большой вклад в развитие российского футбола, не участвует в матче, идет к парковке с детьми к машине, его одергивать, заводить определенными вопросами, наверное, не совсем правильно.

Если бы такого игрока в российском футболе не было, его надо было бы создать. Уверен, что Артем продвигает интерес к российскому футболу, являясь самым медийным игроком в лиге.

Еще раз хочу подчеркнуть, что для нас Артем – прежде всего стабильный лидер команды, игрок, на которого равняются в отношении к футбольному делу и на тренировках, и в матчах, профессионал с большой буквы.

– Медийность ему помогает?

– Видимо, да. Если человек не переходит определенные нормы, в том числе и закрепленные в законодательстве, выкладывается на тренировках, помогает команде достигать результата, мы не возражаем против его такой дополнительной активности, – сказал председатель совета директоров «Локомотива». 

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17 комментариев

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Всё знаю
Ответ Евгений Шазиев
А какие конкретно претензии к Газманову?
сальто не докручивает.
+13
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Marcus-light
Не хочу быть ханжой, но вся медийность Дзюбы основана на событиях 2018 года. Он прекрасно играл и после, но его медийный образ становился все хуже, добрых и светлых эмоций он дарил все меньше. Как Газманов :)
+9
-1
+8
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Overkiller
"медийным"
Тут ошибка, вторая буква - у.
+7
-2
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Simon Petrikov
ах вот для кого он видео снимал
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Hong Kil
Скорее самым мобильным. Без мобильника в постель не ложится.
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hulk&boloto
Действующий игрок рекламирует буков в роликах, это нормально?
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.ru
его надо было бы создать...
живо представил себе процесс создания...
руководство Локо даёт своему игроку телефон, снимает с него трусы... и давай выкладывать в сеть весь этот процесс
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Пинающий Достоинства
Знаем мы чем он продвигает
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очень спорное высказывание, дзюбу футболиста придумать надо, а вот человека в частных случаях следует запретить...
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Pelerin
Почему Нагорных говорит только об игрочишке? Другие вопросы его не волнуют или он просто в них не разбирается?
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nikolai 75
новый хит Леонида Портного " кто тебя создал такого"
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ne ravnodushen
Посмотрел видео этого интервью Нагорного -вроде бы спокойный, рассудительный, грамотный, логично рассуждает.
Как их с Мутко министерство могло неоднократно облажаться? Не понимаю.
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Kit244098
Медийность это хорошо. Но не мешало бы и Дзюбе приносить пользу и на футбольном поле. А вот с этим, в последнее время, у него откровенно плохо.
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Александр Зубков
Ответ Marcus-light
Не хочу быть ханжой, но вся медийность Дзюбы основана на событиях 2018 года. Он прекрасно играл и после, но его медийный образ становился все хуже, добрых и светлых эмоций он дарил все меньше. Как Газманов :)
Родион?
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lovkac
Ответ hulk&boloto
Действующий игрок рекламирует буков в роликах, это нормально?
Только что была кампания другого бука, в которой Пиняев и Акинфеев снимались или это другое?
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