Тен Хаг об Эриксене: «Он очень важен для «МЮ», но у нас много отличных игроков. Команда не состоит из 11 человек, в обороне есть нехватка футболистов, а конкуренция в полузащите огромна»

Эрик тен Хаг высказался об игровом времени Кристиана Эриксена в «МЮ».

В сезоне-2023/24 провел 10 матчей, начав в стартовом составе лишь 4 из них.

«Его важность заметна, когда он на поле, он оказывает большое влияние на команду. Он блестящий игрок, и он очень важен для нас.

У нас много отличных игроков. Команда не состоит из 11 человек – есть внутренняя конкуренция, и в обороне у нас есть некоторая нехватка футболистов, но в полузащите конкуренция огромна», – сказал главный тренер « »

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