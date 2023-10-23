Тен Хаг об Эриксене: «Он очень важен для «МЮ», но у нас много отличных игроков. Команда не состоит из 11 человек, в обороне есть нехватка футболистов, а конкуренция в полузащите огромна»
Эрик тен Хаг высказался об игровом времени Кристиана Эриксена в «МЮ».
В сезоне-2023/24 Эриксен провел 10 матчей, начав в стартовом составе лишь 4 из них.
«Его важность заметна, когда он на поле, он оказывает большое влияние на команду. Он блестящий игрок, и он очень важен для нас.
У нас много отличных игроков. Команда не состоит из 11 человек – есть внутренняя конкуренция, и в обороне у нас есть некоторая нехватка футболистов, но в полузащите конкуренция огромна», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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