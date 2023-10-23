«Зенит» и «Пятерочка» продлили контракт до конца сезона. Стороны планируют продвигать ценности правильного питания и здорового образа жизни

«Зенит» и торговая сеть «Пятерочка» продлили партнерское соглашение.

Новый контракт действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на год. По его условиям «Пятерочка» стала официальным партнером « ».

Сообщается, что в рамках соглашения «Зенит» совместно с торговой сетью планирует продвигать ценности правильного питания и здорового образа жизни. Кроме того, в рамках программы «Пятерочка с заботой» будет приобретено 3000 футбольных мячей для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Часть из этих мячей будут подписаны лично игроками «Зенита».

Подписание нового контракта состоялось перед воскресным матчем против «Крыльев Советов» (3:1) на « ». Первый удар по мячу нанес генеральный директор «Пятерочки» Владислав Курбатов.

Фото: fc-zenit.ru

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