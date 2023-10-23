«Зенит» и «Пятерочка» продлили контракт до конца сезона. Стороны планируют продвигать ценности правильного питания и здорового образа жизни

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес Газпром Арена (Крестовский) ЗОЖ Здоровье Питание Футбол

«Зенит» и торговая сеть «Пятерочка» продлили партнерское соглашение.

Новый контракт действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на год. По его условиям «Пятерочка» стала официальным партнером «Зенита».

Сообщается, что в рамках соглашения «Зенит» совместно с торговой сетью планирует продвигать ценности правильного питания и здорового образа жизни. Кроме того, в рамках программы «Пятерочка с заботой» будет приобретено 3000 футбольных мячей для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Часть из этих мячей будут подписаны лично игроками «Зенита».

Подписание нового контракта состоялось перед воскресным матчем против «Крыльев Советов» (3:1) на «Газпром Арене». Первый удар по мячу нанес генеральный директор «Пятерочки» Владислав Курбатов.

Фото: fc-zenit.ru

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11 комментариев

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Montenegro Serbian
Ну когда уже будет наконец-то легендарный коллаб Спартака и Красного и Белого?
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Streetbor
Зенит, Пятёрочка и вспоминается почему-то сразу Спартак 🤣
+4
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bolshezhri282@gmail.com
Спартачку получается пятерочку надо будет положить в Питере
+3
-1
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Тиджани Бабангида
Это хорошо.Частное партнерство в любом случае идет на пользу профессиональному спорту в целом
+2
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ТимТалер
Перекресток против Пятерочки, Ашан против Магнита, Глобус против Ленты, Метро против КрасноеБелое, Спар против Дикси !
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Александр Жердин
Ну конечно - здоровый образ жизни, когда у тебя лицензию отобрали. В «Пятерочке» ввели сухой закон. Крупнейший ретейлер лишился лицензии на продажу алкоголя в Петербурге(С)
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