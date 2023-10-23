Вендел набрал 13 очков в Fantasy РПЛ – лучший результат тура. Он принес «Зениту» победу над «Крыльями» дублем

Теги Зенит премьер-лига Россия fantasy Вендел Футбол

Полузащитник Вендел принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов».

В 12-м туре РПЛ он забил первый и второй мячи команды, петербуржцы довели матч до победы со счетом 3:1.

Таким образом, Вендел набрал 13 очков в фэнтези-турнире РПЛ: по +5 за голы, +1 за сухой матч, а также +2 за 60+ минут на поле. Вендела заменили на 89-й минуте.

Вендел в составе на 12-й тур у 1442 (5,15%) фэнтези-менеджеров, а 57 человек сделали его капитаном.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», а затем проведет выездной матч против «Балтики».

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