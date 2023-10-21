Дембеле убедил Хави не приглашать Павара в «Барсу». Он назвал партнера по сборной конфликтным

«Барселона» не подписала Бенжамена Павара по совету Усмана Дембеле.

Одной из приоритетных позиций для усиления летом Хави считал правый фланг обороны и рассматривал вариант с приглашением , который тогда выступал за «Баварию».

Чтобы оценить, насколько Павар подходит «Барсе», Хави консультировался с французскими игроками команды, и посоветовал тренеру отказаться от идеи о приглашении Бенжамена, сообщил журналист As Хави Мигел в эфире Catalunya Ràdio.

Дембеле назвал Павара конфликтным игроком, который нередко провоцирует напряженную атмосферу в раздевалке.

Кроме того, Хави думал о возвращении , который выступал за «Барсу» с 2018 по 2020 год.

Отказаться от идеи о его приглашении тренеру посоветовал . Хавбек сказал Хави, что он против перехода Артура, так как, выступая за «Барсу», он вел беспорядочный образ жизни и подавал негативный пример молодым игрокам.

В результате летом Павар перешел в « », а «Барса» подписала Жоау Канселу. Артур ушел в аренду в «Фиорентину». Сам Дембеле летом покинул «Барсу» и перешел в «ПСЖ».

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