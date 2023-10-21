Дембеле убедил Хави не приглашать Павара в «Барсу». Он назвал партнера по сборной конфликтным

Теги ПСЖ Интер Фиорентина Барселона Хави лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Серджи Бускетс Бенжамен Павар Артур Усман Дембеле Футбол

«Барселона» не подписала Бенжамена Павара по совету Усмана Дембеле.

Одной из приоритетных позиций для усиления летом Хави считал правый фланг обороны и рассматривал вариант с приглашением Бенжамена Павара, который тогда выступал за «Баварию».

Чтобы оценить, насколько Павар подходит «Барсе», Хави консультировался с французскими игроками команды, и Усман Дембеле посоветовал тренеру отказаться от идеи о приглашении Бенжамена, сообщил журналист As Хави Мигел в эфире Catalunya Ràdio.

Дембеле назвал Павара конфликтным игроком, который нередко провоцирует напряженную атмосферу в раздевалке.

Кроме того, Хави думал о возвращении Артура, который выступал за «Барсу» с 2018 по 2020 год.

Отказаться от идеи о его приглашении тренеру посоветовал Серджи Бускетс. Хавбек сказал Хави, что он против перехода Артура, так как, выступая за «Барсу», он вел беспорядочный образ жизни и подавал негативный пример молодым игрокам.

В результате летом Павар перешел в «Интер», а «Барса» подписала Жоау Канселу. Артур ушел в аренду в «Фиорентину». Сам Дембеле летом покинул «Барсу» и перешел в «ПСЖ».

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8 комментариев

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corazón blanco
Сам то Усман никогда не был конфликтным и всегда был образцом и примером для подражания)
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Михаил Хромаков
насоветовали, а сами ушли)
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F|||R
Зато потом взяли Канселу.)
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zzzeeerrrooo
Ответ corazón blanco
Сам то Усман никогда не был конфликтным и всегда был образцом и примером для подражания)
Конфликтным он не был
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-1
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Alexandr Turner
Ответ corazón blanco
Сам то Усман никогда не был конфликтным и всегда был образцом и примером для подражания)
Рыбак рыбака 😄
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corazón blanco
Ответ zzzeeerrrooo
Конфликтным он не был
Конфликт Дембеле и Хави, когда он не хотел продлевать контракт, постоянные нарушения дисциплины, не самые красивые уходы из Ренна и Дортмунда- это не конфликты?
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zzzeeerrrooo
Ответ corazón blanco
Конфликт Дембеле и Хави, когда он не хотел продлевать контракт, постоянные нарушения дисциплины, не самые красивые уходы из Ренна и Дортмунда- это не конфликты?
Продлевать контракт или выбор каждого , причём тут нарушение дисциплины?
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