Дембеле убедил Хави не приглашать Павара в «Барсу». Он назвал партнера по сборной конфликтным
«Барселона» не подписала Бенжамена Павара по совету Усмана Дембеле.
Одной из приоритетных позиций для усиления летом Хави считал правый фланг обороны и рассматривал вариант с приглашением Бенжамена Павара, который тогда выступал за «Баварию».
Чтобы оценить, насколько Павар подходит «Барсе», Хави консультировался с французскими игроками команды, и Усман Дембеле посоветовал тренеру отказаться от идеи о приглашении Бенжамена, сообщил журналист As Хави Мигел в эфире Catalunya Ràdio.
Дембеле назвал Павара конфликтным игроком, который нередко провоцирует напряженную атмосферу в раздевалке.
Кроме того, Хави думал о возвращении Артура, который выступал за «Барсу» с 2018 по 2020 год.
Отказаться от идеи о его приглашении тренеру посоветовал Серджи Бускетс. Хавбек сказал Хави, что он против перехода Артура, так как, выступая за «Барсу», он вел беспорядочный образ жизни и подавал негативный пример молодым игрокам.
В результате летом Павар перешел в «Интер», а «Барса» подписала Жоау Канселу. Артур ушел в аренду в «Фиорентину». Сам Дембеле летом покинул «Барсу» и перешел в «ПСЖ».
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