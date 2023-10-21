Терзич об 1:0 с «Вердером»: «Не понравилась реализация – мы забили только с седьмого момента»
Эдин Терзич оценил победу «Боруссии» над «Вердером» (1:0) в Бундеслиге.
«Мы одержали заслуженную победу. Было много положительного, но была и пара вещей, что нам не понравились: отрезок с 10-й по 25-ю минуты, когда не хватало интенсивности, а также реализация – мы забили только с седьмого момента.
Мы могли открыть счет гораздо раньше и забить второй гол, но нам это не удалось. В итоге минимальная, но вполне заслуженная победа», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
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