Терзич об 1:0 с «Вердером»: «Не понравилась реализация – мы забили только с седьмого момента»

Эдин Терзич оценил победу «Боруссии» над «Вердером» (1:0) в Бундеслиге.

«Мы одержали заслуженную победу. Было много положительного, но была и пара вещей, что нам не понравились: отрезок с 10-й по 25-ю минуты, когда не хватало интенсивности, а также реализация – мы забили только с седьмого момента.

Мы могли открыть счет гораздо раньше и забить второй гол, но нам это не удалось. В итоге минимальная, но вполне заслуженная победа», – сказал главный тренер дортмундской « ».

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