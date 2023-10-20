«Пермь люди знают благодаря «Реальным пацанам», брендам «Амкара» и «Урал-Грейта». Экс-форвард «Амкара» Волков о городе

Теги Амкар Сергей Волков Урал-Грейт премьер-лига Россия телевидение Рустем Хузин кино Футбол

Экс-форвард «Амкара» Сергей Волков рассказал о преображении Перми.

– Помните, что удивило или запомнилось в первые дни в Перми?

– Сначала мне запомнилась дорога до Перми: поезд 24 часа с огромным баулом вещей. Это же далеко, целые сутки в поезде.

Для меня это было первое путешествие, потому что я из Калуги, всего 170 км до Москвы. Все ближайшие города в Центральной России друг от друга на достаточно близком расстоянии. Для меня это был новый вызов.

– Вас обожают в Перми. Как бы вы описали город и его жителей?

– Есть колоритная история о том, как я только начал жить в Перми, когда только-только приехал в «Амкар».

Набережная Перми была тогда еще не отреставрирована, она была страшным и злым местом, на которое, когда темно, лучше не заходить. Мы приехали туда на машине с Рустемом Хузиным. Спустились вниз к реке и видим интересную картину. Идут два друга, уже веселые, и несут целый ящик пива. Один за одну сторону, второй – за другую.

Я говорю Агзамычу: «Это что?», а он говорит: «Все, пошли отсюда». Посмеялись, но тут же развернулись и ушли. Такое было мое первое впечатление о набережной Перми.

Сейчас город преобразился. Если упомянуть где-то Пермь, то люди знают, что это за город. Наверное, в первую очередь благодаря «Реальным пацанам», брендам «Амкара» и «Урал-Грейта». Сейчас – благодаря 300-летию города. Пермь узнают, и я рад, что город чист, красив и светел, – сказал Волков, игравший за красно-черных с 2003 по 2013 год.

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23 комментария

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Си Эм Панк
Ответ Владислав Харламов
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Как так то?
+32
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Igorek163163
Переехал сюда 2 недели назад из Самары,да к 300 летию центр города сделать отлично,живу от набережной 10 мин пешком,там тоже все прекрасно и красиво,хотя не могу сравнить что было еще 3 недели назад тут😀
+11
-1
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Oleg Olegov
Эх, легендарная серия, когда пацаны искали телевизор, чтобы посмотреть Амкар-ЦСКА)
+7
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Recreated
Ответ Назар Игорь
Красивый город, много ВУЗов, научных институтов, центр промышленности Урала, а он запомнил только реальных пацанов. Не густо.
Много ВУЗов в любом крупном городе! И научных институтов тоже.
+6
-1
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Красная стрела
Урал- грейт красавцы. Разбавили чемпионства коней.
+5
-1
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Назар Игорь
Красивый город, много ВУЗов, научных институтов, центр промышленности Урала, а он запомнил только реальных пацанов. Не густо.
+7
-4
+3
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Си Эм Панк
Ответ Maldini Маршалков
Тоже не смотрел
Посмотри, неплохой сериал)
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космонавт на дереве
А я думал все знают Пермь, благодаря Пермскому геологическому периоду
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vova123456
Ответ Maldini Маршалков
Тоже не смотрел
"Как так то?" так говорил очень часто главный герой, это не вопрос на котором тебе нужно было отвечать)))
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ledenec
Узнал из , еще того самого, КВН про этот город от команды Парма. Крутая была команда, но чемпионами не стали. Чемпионами высшей лиги КВН в позапрошлом году стала другая команда из Перми
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Красная стрела
Ответ Overkiller
Итак, чем известен город - миллионник, 15-ый в списке городов сверхдержавы? Научно-исследовательскими институтами? Медицинскими центрами? Культурными памятниками? Высоким уровнем социальной жизни? Передовым производством и уникальной промышленностью? Может, спортивными достижениями? Великими учёными и открытиями? Не... Гопотой из сериала в телевизоре. К городу то вопросов нет, это уже явление привычное, да и жители там, уверен абсолютно, нормальные обычные люди как и везде, прошу их не принимать на личный счёт данное мнение. Вопросы к великому геоархимегапуперсуперстратегу... P.S. Сериал, прикольный, на самом деле)
Ты лучше не задавай вопросы геопупермуперстратегу. А элементарно погугли. И поверь, о чудо, твои ассоциации с Пермью станут куда выше, чем у Волкова😁
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Руслан Трифонов
Ответ Си Эм Панк
Как так то?
Ему просто 11 лет)
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Катя_СПб
Ответ Overkiller
Итак, чем известен город - миллионник, 15-ый в списке городов сверхдержавы? Научно-исследовательскими институтами? Медицинскими центрами? Культурными памятниками? Высоким уровнем социальной жизни? Передовым производством и уникальной промышленностью? Может, спортивными достижениями? Великими учёными и открытиями? Не... Гопотой из сериала в телевизоре. К городу то вопросов нет, это уже явление привычное, да и жители там, уверен абсолютно, нормальные обычные люди как и везде, прошу их не принимать на личный счёт данное мнение. Вопросы к великому геоархимегапуперсуперстратегу... P.S. Сериал, прикольный, на самом деле)
Так в Санкт-Петербург миллионы людей едут тоже только для того, чтобы посмотреть улицы разбитых фонарей.
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Кирилл Андреевич
Ответ Igorek163163
Переехал сюда 2 недели назад из Самары,да к 300 летию центр города сделать отлично,живу от набережной 10 мин пешком,там тоже все прекрасно и красиво,хотя не могу сравнить что было еще 3 недели назад тут😀
Что в Самаре не устраивало?
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Красная стрела
Ответ Igorek163163
Переехал сюда 2 недели назад из Самары,да к 300 летию центр города сделать отлично,живу от набережной 10 мин пешком,там тоже все прекрасно и красиво,хотя не могу сравнить что было еще 3 недели назад тут😀
У нас так много городов латают перед юбилеем, значимыми событиями. Теперь красиво не только Москве и Питере.
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Beast
Ответ Владислав Харламов
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врёшь
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тренер с района
Пермь это же реальные пацаны , первое что пришло в голову
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УльтраПравый
Блин, у города миллионника и теперь нет своего футбольного клуба, как так то?
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