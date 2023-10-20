«Пермь люди знают благодаря «Реальным пацанам», брендам «Амкара» и «Урал-Грейта». Экс-форвард «Амкара» Волков о городе

Экс-форвард «Амкара» Сергей Волков рассказал о преображении Перми.

– Помните, что удивило или запомнилось в первые дни в Перми?

– Сначала мне запомнилась дорога до Перми: поезд 24 часа с огромным баулом вещей. Это же далеко, целые сутки в поезде.

Для меня это было первое путешествие, потому что я из Калуги, всего 170 км до Москвы. Все ближайшие города в Центральной России друг от друга на достаточно близком расстоянии. Для меня это был новый вызов.

– Вас обожают в Перми. Как бы вы описали город и его жителей?

– Есть колоритная история о том, как я только начал жить в Перми, когда только-только приехал в «Амкар».

Набережная Перми была тогда еще не отреставрирована, она была страшным и злым местом, на которое, когда темно, лучше не заходить. Мы приехали туда на машине с . Спустились вниз к реке и видим интересную картину. Идут два друга, уже веселые, и несут целый ящик пива. Один за одну сторону, второй – за другую.

Я говорю Агзамычу: «Это что?», а он говорит: «Все, пошли отсюда». Посмеялись, но тут же развернулись и ушли. Такое было мое первое впечатление о набережной Перми.

Сейчас город преобразился. Если упомянуть где-то Пермь, то люди знают, что это за город. Наверное, в первую очередь благодаря «Реальным пацанам», брендам « » и «Урал-Грейта». Сейчас – благодаря 300-летию города. Пермь узнают, и я рад, что город чист, красив и светел, – сказал , игравший за красно-черных с 2003 по 2013 год.

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