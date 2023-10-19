Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина: «К футболистам вопросов нет. Есть к тем, кто распределяет их зарплаты. Почему они такие?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу синхронное плавание Светлана Ромашина деньги Футбол

Светлана Ромашина высказалась о зарплатах футболистов.

«Тут вопрос не лично к каждому футболисту. Вопросов к ним у меня быть не может. Вопрос к тем, кто эти зарплаты распределяет. Почему они такие? Потому что во всем мире зарплаты большие?

Как можно сравнивать уровень европейского футбола и российского? А у нас многие получают больше, чем в Европе. Это не претензия, а констатация факта. Так есть и, видимо, будет.

Хотя, конечно же, есть спортсмены в других видах, которые заслуживают таких же зарплат. Либо, наоборот, приравнять их зарплаты к нашим, обычным.

Опять-таки, разговор о том, что футбол – это массовый вид спорта. Туда приходит очень много мальчишек – это несравнимо ни с каким другим видом. Но при этом и пробиваются далеко не все.

Не всегда мальчик из простой семьи может пробиться, а пробиваются люди, у которых есть возможности. Есть же такое? Есть. Многие пытаются это скрывать, но это невозможно утаить.

Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка была возможность пробиваться. Хотелось бы, чтобы какая-то часть денег, поступающих в клубы, распределялась еще на что-то полезное, а не только на зарплаты футболистов, которые могут сидеть на банке и даже не выходить на поле.

Меня, наверное, после этого интервью просто разнесут (смеется)!» – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

11 комментариев

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Константин Эсперов
Потому что у них богатые работодатели
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Доктор Верховцев
И вот тут можно согласиться с синхронисткой (!).
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Ызяя
Ответ Доктор Верховцев
И вот тут можно согласиться с синхронисткой (!).
Я вообще почти всегда соглашаюсь с синхронистками, гимнастками, теннисистками и даже с волейболистками и гимназистками (если они не особо ломаются)
А вот со штангистками, гребчихами и толкательницами ядра обычно не соглашаюсь.
Тут тонкая грань. Когда количество водки позволяет морально мне с ними согласиться, я уже просто физически не могу этого сделать...)))
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юра георгиевский
Сто раз спрашивают и как-будто не знают, из-за лимита, чтобы паспортисты не разбежались.
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Доктор Верховцев
Ответ Ызяя
Я вообще почти всегда соглашаюсь с синхронистками, гимнастками, теннисистками и даже с волейболистками и гимназистками (если они не особо ломаются) А вот со штангистками, гребчихами и толкательницами ядра обычно не соглашаюсь. Тут тонкая грань. Когда количество водки позволяет морально мне с ними согласиться, я уже просто физически не могу этого сделать...)))
С гимназистками-то поаккуратнее! Как говорил Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей, «без уголовщины! Кодекс мы должны чтить!»
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Дмитрий Махаев
Ответ selso99
На редкость адекватные мысли для спортсменки из олимпийских видов спорта. Так она ещё и не в Думе. Браво, Светлана.
Так мысли адекватные, поэтому и не в думе, там такие не нужны
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selso99
На редкость адекватные мысли для спортсменки из олимпийских видов спорта. Так она ещё и не в Думе. Браво, Светлана.
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dafaka13
Весьма адекватно всё сформулировала
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Алексей Ненахов
Потому что футбол спорт номер 1 везде , ценник вот такой в зп
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Александр Шейфер
Боже, да тут всё просто. РПЛ, как бы её не хейтили, в своё время добилась неплохих успехов в Европе. Соответственно, приглашали неплохих иностранцев, но необходимость ставить русских игроков (дело не только в лимите) заставляла платить им зарплату по европейским меркам, что в дальнейшем вышло из под контроля.
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Ызяя
Ответ Доктор Верховцев
С гимназистками-то поаккуратнее! Как говорил Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей, «без уголовщины! Кодекс мы должны чтить!»
ну да ...тут у меня промашка вышла.
просто песню вспомнил , где -" ...гимназистки румяные, от мороза( и не только) чуть пьяные..."
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