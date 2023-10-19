Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина: «К футболистам вопросов нет. Есть к тем, кто распределяет их зарплаты. Почему они такие?»
Светлана Ромашина высказалась о зарплатах футболистов.
«Тут вопрос не лично к каждому футболисту. Вопросов к ним у меня быть не может. Вопрос к тем, кто эти зарплаты распределяет. Почему они такие? Потому что во всем мире зарплаты большие?
Как можно сравнивать уровень европейского футбола и российского? А у нас многие получают больше, чем в Европе. Это не претензия, а констатация факта. Так есть и, видимо, будет.
Хотя, конечно же, есть спортсмены в других видах, которые заслуживают таких же зарплат. Либо, наоборот, приравнять их зарплаты к нашим, обычным.
Опять-таки, разговор о том, что футбол – это массовый вид спорта. Туда приходит очень много мальчишек – это несравнимо ни с каким другим видом. Но при этом и пробиваются далеко не все.
Не всегда мальчик из простой семьи может пробиться, а пробиваются люди, у которых есть возможности. Есть же такое? Есть. Многие пытаются это скрывать, но это невозможно утаить.
Хотелось бы, чтобы у каждого ребенка была возможность пробиваться. Хотелось бы, чтобы какая-то часть денег, поступающих в клубы, распределялась еще на что-то полезное, а не только на зарплаты футболистов, которые могут сидеть на банке и даже не выходить на поле.
Меня, наверное, после этого интервью просто разнесут (смеется)!» – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А вот со штангистками, гребчихами и толкательницами ядра обычно не соглашаюсь.
Тут тонкая грань. Когда количество водки позволяет морально мне с ними согласиться, я уже просто физически не могу этого сделать...)))
просто песню вспомнил , где -" ...гимназистки румяные, от мороза( и не только) чуть пьяные..."