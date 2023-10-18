Рубин — ЦСКА: прогноз на матч 21 октября 2023, российская Премьер лига

21 октября стартует 12 тур чемпионата России по футболу. В рамках тура пройдет игра «Рубин» — ЦСКА. Команды сыграют в Казани на поле стадиона «Казань Арена». Начало матча в 14:00 по московскому времени.

В рамках чемпионата России столичный клуб не проигрывает в шести турах, но только в одной игре армейцы победили. Пять матчей завершились вничью. Последний раз в гостях ЦСКА побеждал еще в июле в рамках второго тура. У армейцев всего одна гостевая победа в шести играх. «Рубин» не играет вничью в пяти последних турах чемпионата. У команды три поражения и две победы. Обе победы гостевые. У казанцев всего одна домашняя победа в шести играх. По игре на домашней арене «Рубин» на предпоследнем месте в чемпионате. Дома «Рубин» пропускает больше остальных команд. В предстоящей встрече ЦСКА получил статус фаворита игры.

В прошлом сезоне команды не встречались. В сезоне 2021/2022 у команд по домашней победе: «Рубин» выиграл 1:0, а ЦСКА был сильнее 6:1. Всего противостояние команд насчитывает 49 игр. По победам впереди ЦСКА 25:15 при 9 ничьих. Разница голов 70:41 в пользу красно-синих. На чемпионат России пришлись 40 из 49 встреч. У ЦСКА 20 побед, у «Рубина» 13 побед, 7 игр завершились вничью. Разница голов 55:33 в пользу армейцев. На отрезке в 10 игр чемпионата у команд по четыре победы и две ничьи. «Рубин» выиграл 3 из 4 последних игр. «Рубин» идет на серии из двух домашних побед. Всего на дистанции в 10 игр в Казани у соперников две ничьи и по четыре победы. Самый популярный счет — 1:0, он зафиксирован в 5 из 10 играх.

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Рекомендованная ставка: победа «Рубина» с форой +1,5, «обе забьют — да», ТБ2,5, победа ЦСКА с форой 0.

Рубин

В последней игре чемпионата России казанский клуб взял три очка в гостевой игре с «Ахматом». Победа с минимальным счетом 1:0. Победу «Рубину» принес дебютный гол сербского игрока Николы Чумича. Вингер отличился на 34 минуте.

По итогам 11 туров казанский клуб расположился на 10 месте. В активе команды 3 победы, 3 ничьи и 5 поражения. Разница голов 11:20. Больше пропускает только «Ростов» — 24 гола. Отрыв казанцев от зоны стыковых матчей всего два очка и три очка от зоны прямого вылета. Даже в случае победы команда не поднимется выше. Отставание от «Урала», занимающего 9 место четыре очка.

Результаты «Рубина» в пяти играх:

РПЛ, «Ахмат» — «Рубин» 0:1;

Кубок России, «Урал» — «Рубин» 2:0;

РПЛ, «Рубин» — «Краснодар» 0:2;

РПЛ, «Факел» — «Рубин» 0:1;

Кубок России, «Рубин» — «Ростов» 1:1, СП 2:4.

В 10 официальных матчах у казанского клуба четыре победы, ничья и пять поражений. Разница голов 10:14. На домашней арене у команды три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 10:16.

Интересные статистические факты по игре «Рубина»:

Самые результативные игроки команды — Джоэл Фамейе 3+0, Мирлинд Даку 2+1, Дмитрий Кабутов 0+2, Угочукву Иво 1+0, Никола Чумич 1+0;

«Рубин» проиграл в 3 домашних матчах подряд;

«Рубин» победил только в 1 из 8 домашних матчах в чемпионате;

Как минимум одна команда не забивает в 4 играх «Рубина» в РПЛ;

«Руин» не проиграл ЦСКА в 4 из 5 матчах РПЛ;

Как минимум одна команда не забивает в 6 из 7 очных матчах на поле «Рубина»;

Не более двух голов забивается в 7 домашних очных матчах в чемпионате;

«Рубин» не забивает более гола в 7 играх подряд;

«Рубин» пропускает в первом тайме в 4 домашних встречах.

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ЦСКА

ЦСКА в последнем туре чемпионата был близок к победе в дерби над «Спартаком», но пропустил на седьмой компенсированной минуте. Забил ЦСКА бывший игрок Хесус Медина. В составе армейского клуба дубль оформил Милан Гаич. Оба раза голы сербского игрока выводили ЦСКА вперед. Первый раз счет сравнял Квинси Промес, во второй раз Хесус Медина. Итоговая ничья 2:2 на «Открытие Банк Арене».

В текущем чемпионате ЦСКА дважды проиграл в 11 турах. Оба поражения гостевые. В остальных встречах у красно-синих четыре победы и пять ничьих. Разница голов 22:17. Больше ЦСКА забивают только «Крылья Советов» — 25 голов. С 17 очками армейцы на седьмом месте в турнирной таблице. От идущего третьим «Зенита» ЦСКА отстает на три очка, отставание от лидирующего «Краснодара» — 10 очков.

Результаты ЦСКА в пяти последних встречах:

РПЛ, «Спартак» — ЦСКА 2:2;

Кубок России, «Факел» — ЦСКА 1:1, СП 4:2;

РПЛ, ЦСКА — «Балтика» 1:0;

РПЛ, «Ростов» — ЦСКА 3:3;

Кубок России, ЦСКА — «Сочи» 1:1, СП 4:2.

На дистанции в 10 игр у столичного клуба три победы, пять ничьих и два поражения. Две из трех побед добыты в серии пенальти. Разница голов 13:13. На выезде у красно-синих три победы, три ничьи и четыре поражения. Разница голов 18:13.

Интересные статические факты по игре ЦСКА:

Самые результативные игроки команды Федор Чалов 7+1, Милан Гаич 5+2, Антон Заболотный 5+1, Иван Обляков 1+3, Максим Мухин 2+0, Аббосбек Файзуллаев 1+1;

ЦСКА на втором месте в чемпионате по результативности;

Оба соперника забивают в 11 из 12 матчей ЦСКА в РПЛ;

На выезде у ЦСКА всего одна победа в восьми гостевых играх чемпионата;

Более гола ЦСКА пропускает в 5 из 6 играх на выезде в РПЛ;

5 гостевых игр ЦСКА во всех турнирах завершились вничью;

6 из 7 официальных игр завершились вничью;

ЦСКА пропускает во втором тайме в 4 гостевых матчах;

ЦСКА забивает в первом тайме в 5 играх;

ЦСКА пропускает от «Рубина» в 7 встречах;

ЦСКА забивает в 11 играх подряд.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Рубин — ЦСКА

В очных матчах нет фаворита. Обе команды выиграли по четыре встречи на дистанции в 10 игр. ЦСКА не лучшим образом играет в гостях, а «Рубин» дома. Обе команды выиграли всего по одной игре в гостях и дома в текущем чемпионате. Казанский клуб на предпоследнем месте по игре дома в РПЛ. ЦСКА на восьмой строчке по игре в гостях. Больше ЦСКА в гостях пропустили всего две команды — «Сочи» (13) и «Ростов» (15).

Коэффициенты на матч «Рубин» — ЦСКА от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Рубина» — 3,34;

Ничья — 3,49;

Победа Испании — 2,18;

ТБ2,5 — 1,87;

ТМ2,5 — 1,97;

«Обе забьют — да» — 1,75;

«Обе забьют — нет» — 2,09.

В предстоящей встрече сыграют команды, у которых есть проблемы с игрой в обороне. «Рубин» пропускает больше всех на домашней арене, А ЦСКА в топ-3 самых пропускающих команд в гостевых встречах. В текущем сезоне в 91% матчей армейского клуба забивали обе команды. У ЦСКА второй показатель в чемпионате по созданным моментам. Средний показатель xG 1,46. Слабая игра в обороне не позволяет регулярно набирать очки, поэтому команда отстает от лидера турнира уже на 10 очков. По допущенным момента армейцы на четвертом месте с конца — показатель xG 1,44. У «Рубина» схожая проблема. Команда могла быть выше. «Рубин» на пятом месте в РПЛ По созданным моментам с показателем xG 1,34. Проблема команды в 20 пропущенных мячах. Больше только у «Ростова». Учитывая проблемы команд с обороной и хорошие показатели по созданным моментам, для ставки на игру можно выбрать «обе забьют — да» с коэффициентом 1,75 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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