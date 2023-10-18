Где смотреть Локомотив – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 21 октября

В субботу, 21 октября, сыграют Локомотив и Динамо Москва в 12 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Динамо Москва

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Локомотив – Динамо