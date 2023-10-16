Искусственные поля запретят в ЕС к 2031 году в рамках борьбы с использованием микропластика

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В Евросоюзе запретят искусственные футбольные поля.

Как сообщает El Confidencial, Еврокомиссия установила запрет на искусственные газоны в рамках борьбы с использованием микропластика. Исследования показали, что спортплощадки с синтетическим покрытием являются крупнейшим источником микропластика, который загрязняет окружающую среду и оказывает негативное воздействие на организм человека.

Сообщается, что синтетические поля с содержанием микропластика в Европе должны быть ликвидированы в течение следующих восьми лет – к 2031 году. 

В настоящий момент рассматриваются различные альтернативы в виде натуральных материалов, которыми можно было бы заменить резину – в частности, пробка, измельченная древесина и оливковые косточки. Однако такие поля значительно уступают по эксплуатационным характеристикам. Кроме того, отмечается, что отказ от искусственных газонов может привести к проблемам с утилизацией шин, продукты переработки которых используются при их создании.

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21 комментарий

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Jan Paskel
Ответ cmorblr
ЕС запретят к 2030 году
передоз камеди клабом?
+28
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Bogomdor
Ответ Любезный Коссутий
а что с ветряками? черви из земли лезут?
Ветер иногда отказывается дуть, гад этакий (((

И лопасти поломанные отказываются саморазлагаться, а как их утилизировать не известно. Прям какой-то заговор
+8
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Alex1104
В подавляющем большинстве стран ЕС гораздо более мягкий климат, чем в России. Зачем им искусственные поля?
+6
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tolobas
Ответ privet100
Скорее РФ не будет к тому времени.
РФ будет всегда, впрочем, как и дураки в ней живущие
+6
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tolobas
Ответ Alex1104
В подавляющем большинстве стран ЕС гораздо более мягкий климат, чем в России. Зачем им искусственные поля?
Содержать натуральный газон в хорошем состоянии дорого и не все это могут себе позволить
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Bogomdor
С ветряками они уже пришли к невероятному успеху. Теперь пришло время брать новые высоты. Сначала запретить, а потом думать, что с этим делать.
+5
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Иван Дорн
Ответ privet100
Скорее РФ не будет к тому времени.
И США, весь мир в труху, однако ты оптимист. Заканчивай смотреть всепропальщиков
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Любезный Коссутий
Ответ Bogomdor
С ветряками они уже пришли к невероятному успеху. Теперь пришло время брать новые высоты. Сначала запретить, а потом думать, что с этим делать.
а что с ветряками? черви из земли лезут?
+4
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cmorblr
ЕС запретят к 2030 году
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Glukinho
удивительно, как люди сами себе проблемы придумывают
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TroBro
С микропластика перешли на резину. Ничего не понятно
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Артем Шелудков
Шиза, конечно, если верить статье, то для искусственных полей используют вторсырье, дак по такой логике за что их запрещать, не они же производят пластик, они его утилизируют по сути
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Simplicissimus
Викинги вышли из чата
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Антиглор17
А как тогда будут играть в Скандинавии?! Они же и в ЕК на резине играют!
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seagal
Ответ Alex1104
Да Вы меня разочаровываете просто каждым словом! Не может такого быть! В ЕС??? А как же молочные реки? Берега, опять же, кисельные?
Так загнивающий Запад или молочные реки и кисельные берега? определиться надо
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tverd1
Ответ Alex1104
Вы мне не рассказывайте про Швецию и Финляндию, ок? Даже в Хельсинки и Стокгольме, например, более мягкий климат, чем в Петербурге. Тем более, что вся Швеция+Финляндия - 3% населения ЕС.
Швеция не только Стокгольм, а Финляндия не только Хельсинки. И эти страны имеют территории за полярным кругом. И там тоже есть футбольные поля, которые не нравятся экологам из Евросоюза.
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