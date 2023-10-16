Искусственные поля запретят в ЕС к 2031 году в рамках борьбы с использованием микропластика

В Евросоюзе запретят искусственные футбольные поля.

Как сообщает El Confidencial, Еврокомиссия установила запрет на искусственные газоны в рамках борьбы с использованием микропластика. Исследования показали, что спортплощадки с синтетическим покрытием являются крупнейшим источником микропластика, который загрязняет окружающую среду и оказывает негативное воздействие на организм человека.

Сообщается, что синтетические поля с содержанием микропластика в Европе должны быть ликвидированы в течение следующих восьми лет – к 2031 году.

В настоящий момент рассматриваются различные альтернативы в виде натуральных материалов, которыми можно было бы заменить резину – в частности, пробка, измельченная древесина и оливковые косточки. Однако такие поля значительно уступают по эксплуатационным характеристикам. Кроме того, отмечается, что отказ от искусственных газонов может привести к проблемам с утилизацией шин, продукты переработки которых используются при их создании.

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