Грузия с общим счетом 12:0 выиграла 2 матча подряд
Сборная Грузии одержала вторую крупную победу подряд.
В сегодняшнем матче квалификации Евро-2024 Грузия обыграла Кипр со счетом 4:0.
В четверг команда под руководством Вилли Саньоля разгромила сборную Таиланда со счетом 8:0 в товарищеском матче, одержав крупнейшую победу в своей истории.
Таким образом, в двух последних матчах сборная Грузии забила в общей сложности 12 голов, ни разу не пропустив.
Хвича набрал 6 (3+3) очков в 6 последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Вингер забил и ассистировал в игре с Кипром
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