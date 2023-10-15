Грузия с общим счетом 12:0 выиграла 2 матча подряд

Сборная Грузии одержала вторую крупную победу подряд.

В сегодняшнем матче квалификации Евро-2024 Грузия обыграла Кипр со счетом 4:0.

В четверг команда под руководством разгромила сборную со счетом 8:0 в товарищеском матче, одержав крупнейшую победу в своей истории.

Таким образом, в двух последних матчах сборная Грузии забила в общей сложности 12 голов, ни разу не пропустив.

Хвича набрал 6 (3+3) очков в 6 последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии. Вингер забил и ассистировал в игре с Кипром

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