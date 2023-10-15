Директор «Юве» Джунтоли об Аллегри: «Клубу повезло с классным тренером, но главное – защищать его. Он заставляет команду делать то, что задумал, не ища оправданий»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Кристиано Джунтоли Футбол

Директор «Ювентуса» высоко отозвался о тренере Массимилиано Аллегри.

«Мне посчастливилось встретить замечательных людей и тренеров. Клубу повезло иметь классного тренера, но самое главное – защищать его. Для этого нужно понимать, как он мыслит, чтобы делиться с ним предложениями или вступать в конфронтацию, обсуждая вектор развития.

Я очень верю в отношения с тренером. Аллегри? У него прекрасный характер, он заставляет команду делать то, что задумал, не ища оправданий. Что меня поразило, так это то, что он выкладывается, как будто это его первый день. Он очень предан работе», – сказал Кристиано Джунтоли на Festival dello Sport.

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10 комментариев

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Fulyan
всё же есть мысли, что Джунтоли при первой же возможности сбагрит шарлатана, слишком уж продуманный и хитрый (по хорошему) новый директор.

по крайней мере, мне хочется верить в это
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Сергей Петлин
Ответ lovec23
Очень не зрелищный и скучный футбол показывает Юве , может конечно для болельщиков главное результат ,но мне как нейтральному зрителю не нравится
Это нравится только почитателям Аллегри. Остальные фаны Юве плюются от такого "футбола" уже не первый год..
+2
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13ыйРычагЛапорты
После этих слов очень жаль фанатов Ювентуса.
+1
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Kubinec_
Ответ Кокич
Настоящий тренер должен: 1) держать раздевалку 2) травить шутки
3) играть в баскетбол с Погбой
+1
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Кокич
Настоящий тренер должен:
1) держать раздевалку
2) травить шутки
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lovec23
Очень не зрелищный и скучный футбол показывает Юве , может конечно для болельщиков главное результат ,но мне как нейтральному зрителю не нравится
0
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ya_za_ac_milan
В конце сезона наймут нового тренера.
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Kahn01
Это Аллегри повезло что его так долго терпят
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Заяцволк
Ответ Fulyan
всё же есть мысли, что Джунтоли при первой же возможности сбагрит шарлатана, слишком уж продуманный и хитрый (по хорошему) новый директор. по крайней мере, мне хочется верить в это
На языке отношений это называется "демо-режим", это мне знакомая рассказывала, у неё так всегда происходит ) Когда он закончится у Джунтоли, он покажет своё настоящее лицо )
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