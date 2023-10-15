Директор «Юве» Джунтоли об Аллегри: «Клубу повезло с классным тренером, но главное – защищать его. Он заставляет команду делать то, что задумал, не ища оправданий»

Директор «Ювентуса» высоко отозвался о тренере Массимилиано Аллегри.

«Мне посчастливилось встретить замечательных людей и тренеров. Клубу повезло иметь классного тренера, но самое главное – защищать его. Для этого нужно понимать, как он мыслит, чтобы делиться с ним предложениями или вступать в конфронтацию, обсуждая вектор развития.

Я очень верю в отношения с тренером. Аллегри? У него прекрасный характер, он заставляет команду делать то, что задумал, не ища оправданий. Что меня поразило, так это то, что он выкладывается, как будто это его первый день. Он очень предан работе», – сказал Кристиано Джунтоли на Festival dello Sport.

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