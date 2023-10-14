Тьерри Анри: «Тель делает потрясающие вещи. Даже если его выпускают на минуту, он успевает создать два момента. Матис делает то, что порой приходится объяснять нападающим»

Теги Бавария Тьерри Анри бундеслига Германия сборная Франции U-21 Матис Тель Футбол

Тьерри Анри высоко оценил навыки форварда «Баварии» Матиса Теля.

«Он делает потрясающие вещи. Когда он появляется на поле, это чувствуется.

Он уже забивает голы. Когда он выходит на поле, то играет всегда лицом к воротам. И даже если его выпускают только на минуту, он успевает создать два момента.

Это нельзя недооценивать. Конечно, ему еще есть над чем поработать: над игрой спиной к воротам, над контролем мяча. Но он уже делает то, что порой приходится объяснять нападающим: «Ты должен прессинговать, забегать за спину защитнику, должен быть жестким...»

Он уже все это делает, а также забивает голы. Это впечатляет, особенно учитывая его игровое время», – заявил главный тренер молодежной сборной Франции.

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2 комментария

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corazón blanco
Вот тут, кстати, Тьерри полностью прав. Тель показывает зрелую игру не по годам. Хорошо охарактеризовал игрока.
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SexyCow
Ответ corazón blanco
Вот тут, кстати, Тьерри полностью прав. Тель показывает зрелую игру не по годам. Хорошо охарактеризовал игрока.
самое главное, что ментально Тель показал себя монстром, не стал плакаться как Винисиус и просто разорвал после того как подвергся расизму от своих же недалёких фанатов Баварии
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+2
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