Гимараэс мечтает о «Барселоне». Отступные для «блауграны» ниже, чем для других клубов, – 65-70 млн евро (Diario Sport)
Бруно Гимараэс хочет играть за «Барселону».
Как утверждает Diario Sport, в новом контракте полузащитника с «Ньюкаслом» (до 2028 года) есть пункт, позволяющий каталонцам выкупить игрока за 65-70 млн евро, в то время как для других клубов предусмотрена более высокая цена: судя по ранее публиковавшейся информации, речь идет примерно о 100 млн фунтов.
Бразилец мечтает однажды сыграть за «Барселону» и не скрывает этого в частных разговорах.
В текущем сезоне на счету Гимараэса 8 матчей в АПЛ и 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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