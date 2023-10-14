Гимараэс мечтает о «Барселоне». Отступные для «блауграны» ниже, чем для других клубов, – 65-70 млн евро (Diario Sport)

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Бруно Гимараэс деньги Футбол

Бруно Гимараэс хочет играть за «Барселону».

Как утверждает Diario Sport, в новом контракте полузащитника с «Ньюкаслом» (до 2028 года) есть пункт, позволяющий каталонцам выкупить игрока за 65-70 млн евро, в то время как для других клубов предусмотрена более высокая цена: судя по ранее публиковавшейся информации, речь идет примерно о 100 млн фунтов.

Бразилец мечтает однажды сыграть за «Барселону» и не скрывает этого в частных разговорах.

В текущем сезоне на счету Гимараэса 8 матчей в АПЛ и 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Bazilic
И все таки Барса особенный клуб)
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Bazilic
Есть ли еще один такой клуб, ради которого футболисты готовы снижать зарплаты, просить прописать отдельные отступные?
+43
-17
+26
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SaH4r.
каждый бразилец мечтает или мечтали играть за Барсу: Винисиус, Родриго, Гимараэс и другие
+19
-11
+8
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Crestbook
Ответ scaryclown/
Барса и МС высшие точки карьеры для любого игрока
Барса и МС высшие точки карьеры для любого игрока (с) scaryclown
+5
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Bazilic
Ответ Spiker1606
Да, Реал. Холанд для Реала попросил прописать отступные в 180 млн евро. А для других клубов нет отступных.
Насколько мне известно летом 24 года у него будут отступные 180 для всех клубов
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Cearvm
Бруно Гимараэс - классный глубинный плеймейкер, но, по-моему, по своему функционалу он копирует Де Йонга. К тому же у Барселоны сейчас очень насыщенная полузащита и нет столько денег, им бы лучше Канселу выкупить.
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Tristan...
Ответ *MVP*
так с этим никто и не спорит. десятки лет платить судьям и до сих пор не понять, что так делать нельзя
Каким судьям?
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Gelious
Ответ Bazilic
Есть ли еще один такой клуб, ради которого футболисты готовы снижать зарплаты, просить прописать отдельные отступные?
Вы удивитесь, но для этого просто не продлевают контракт иногда. Или выбивают в принципе для всех отступные
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Александр Молев
Ответ vzi
Зря.
Тебе явно Химки подавай
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Сергей Лимонников
Ответ Айрат Ситдиков
Если бы у барсы были эти 70 Лямов, то взяли бы буквально сразу же
Зачееем? У них же полная команда голден боев растёт.
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Taddy Brain
Ответ Дмитрий Крутенко
Все мечтают о Барселоне, но почему-то играют в других клубах. О Барсе лучше всего мечтать, но с ней не связываться)
Ты прав, но рычаговцы негодуют и от обиды кидают минусы)))
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Дмитрий Крутенко
Все мечтают о Барселоне, но почему-то играют в других клубах. О Барсе лучше всего мечтать, но с ней не связываться)
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
ну хороший вариант для барсы, но куда девать де Йонга, Гави, педри и другмх
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John Brocnar
Ответ *MVP*
есть ли еще один клуб, который платит судьям?
Я только один такой знаю. Реал Мадрид. "Дело Негрейры" не доказали оказалось ложью, так было бы два. Ну пока что один и это Реал.
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Евгений Шазиев
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Ответ Айрат Ситдиков
Если бы у барсы были эти 70 Лямов, то взяли бы буквально сразу же
Согласен отчасти. Но у барсы и больше есть и наскребётся еще. Но Тебас. И Чеферин.
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Экселлент
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
ну хороший вариант для барсы, но куда девать де Йонга, Гави, педри и другмх
Так он на опз вроде легко может играть, был бы отличным вариантом
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2vdhrvmmzf
Ответ Cearvm
Бруно Гимараэс - классный глубинный плеймейкер, но, по-моему, по своему функционалу он копирует Де Йонга. К тому же у Барселоны сейчас очень насыщенная полузащита и нет столько денег, им бы лучше Канселу выкупить.
Если де Йонга с его конской зп придадут то это идеальный вариант
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Taddy Brain
Ответ b_arfa
Диарея конечно как всегда накидывает, ну и 70-80 лямов в нынешней ситуации колоссальные деньги, а так игрок хороший конечно, если ньюкасл согласится на рассрочку 5 лет + первая выплата будет если Гимараешь забьет гол в финале лч можно будет подумать
Рассрочка, затем прощение долга, а затем Ньюкасл ещё должен))
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Taddy Brain
Ответ SaH4r.
даже будучи в глубоком кризисе, с нелепым делом Негрейры, топ футболисты готовы даже снижать ЗП ради Барсы. Фанаты Реала не поймут, ведь ради Реала никто так не сделает
Старики отдают мошенникам квартиры, но нормальным людям не отдают. Это не значит, что мошенники лучше нормальных людей)
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Overkiller
А зачем он Барсе за 70 лямов? ))) Субботний вечер рубить бабло на "новостях"? )))
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Taddy Brain
Ответ scaryclown/
Барса и МС высшие точки карьеры для любого игрока
Рычагселона точка карьеры, где надо зп свое снижать постоянно)
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