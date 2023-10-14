Гимараэс мечтает о «Барселоне». Отступные для «блауграны» ниже, чем для других клубов, – 65-70 млн евро (Diario Sport)

Бруно Гимараэс хочет играть за «Барселону».

Как утверждает Diario Sport, в новом контракте полузащитника с « » (до 2028 года) есть пункт, позволяющий каталонцам выкупить игрока за 65-70 млн евро, в то время как для других клубов предусмотрена более высокая цена: судя по ранее публиковавшейся информации, речь идет примерно о 100 млн фунтов.

Бразилец мечтает однажды сыграть за «Барселону» и не скрывает этого в частных разговорах.

В текущем сезоне на счету 8 матчей в и 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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