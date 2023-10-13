Трент о фото с Мэддисоном: «Он просил научить его бить в девятку со штрафных. Я показал свой гол «Лестеру», после которого они вылетели»
Трент Александер-Арнолд ответил на троллинг Джеймса Мэддисона.
Напомним, полузащитник «Тоттенхэма» пошутил над защитником «Ливерпуля», выложив совместную фотографию и написав: «Все еще просит переигровки». Мэддисон опубликовал этот пост на фоне претензий «красных» к судейству в матче со «шпорами».
– Ранее на этой неделе Джеймс Мэддисон выложил фотографию, на которой вы с ним разговариваете. И он написал, что ты все еще просишь переигровки. Это было на самом деле?
– Нет. Он просил меня научить его бить в верхний угол со штрафных. Но я показал ему гол, который забил «Лестеру» в прошлом сезоне, после которого они вылетели, – смеясь сказал Александер-Арнолд.
В прошлом сезоне Мэддисон играл за «Лестер». По итогам АПЛ «лисы» заняли 18-е место и вылетели в Чемпионшип. Трент вспомнил о матче 36-го тура, в котором «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:0.
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