Мэддисон выложил фото с Трентом: «Все еще просит переигровки»

Теги Ливерпуль Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм соцсети Трент Александер-Арнолд Джеймс Мэддисон ахахаха Футбол

Джеймс Мэддисон потроллил Трента Александер-Арнолда.

Напомним, «Ливерпуль» остался недоволен судейством в матче против «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ (1:2). Судейский корпус Англии признал ошибку в эпизоде с отменой гола Луиса Диаса, а независимая комиссия пришла к выводу, что Диогу Жота не должен был получить красную карточку. Главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил: «Переигровка – единственный вариант».

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон выложил фотографию с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнолдом из расположения сборной Англии. «Все еще просит переигровки 😴😂❤» – написал Мэддисон. 

В октябре сборная Англии проведет товарищеский матч с командой Австралии и встретится с Италией в рамках отбора Евро-2024. 

Фото: https://www.instagram.com/madders/

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37 комментариев

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Хоуленд Рид
Король постиронии
+68
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asp1r
Ответ Андрей Andrey
что выиграл Меддисон и что выиграл Трент за свою карьеру 🤣🤣 смешно слушать такое игрока ТТХ
Трент в отличие от Мэддисона никогда не получит премию "Герой Рунета"
+25
-2
+23
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Никита Фалимонов
Вы ведь тоже кликаете на каждую новость с Мэддисоном в надежде увидеть там не футболиста?
+27
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Роман
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Король постиронии
Мужчина Честной Судьбы
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Llorente
Надеюсь с его командой случится подобное. Весело, когда судьи за тебя.
+16
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arspurs9
Обычная шутка между товарищами по команде, но и сейчас у кого-то начнётся подрыв
+22
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atomio
Илюха, антискуф рулит. Малорик! 👍🏻👍🏻👍🏻
+7
0
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Андрей Дементьев
-Мы возьмём АПЛ.Сейчас я только шорты подтяну.- добавил Илья
+9
-3
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Russian Horse
Мэддисон смотрит на Трента, как бдуто тот не выполнил домашнее задание.
+5
0
+5
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Биркарт фон Грелленорт
Все ещё просит переигровки, прямо как в серии "Симпсонов", где Неду Фландерсу дом построили...
+4
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Aleksey Yashin
Трент рассказывает, что Барселона всё еще ждёт розыгрыша углового
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Phantom1289
Не, ну ладно бы реально победили нормально, пусть даже и после этой ошибки судьи с голом. Но блин, какая ирония может быть, когда вы полным составом против 9 ничего вообще не показали. Более того, Ливерпуль даже опасные моменты создавал. Даже Матип за вас забил.

К тому же я бы понял еще, если бы это Трент написал, типо "все еще требую переигровку". А со стороны Мэддисона не очень красиво выглядит.
+18
-15
+3
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Eden Hazard
Ответ Никита Фалимонов
Вы ведь тоже кликаете на каждую новость с Мэддисоном в надежде увидеть там не футболиста?
не, есть такие, кто не знает другого Мэдиссона. И никак не могут понять, о каком другом Мэдиссонепишут часто. Пожалуй, это даже хорошо)
+3
0
+3
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S. A.
Многовато наглости от Мэддисона. То подкалывает Сака, как он обыграл того перед голом Сона, то над Трентом угарает. Это всё до первого поражения, Джеймсик))
+3
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llolishe
Ответ QWertY
Мэд пинает пернатых)
ТТХ 2-0 МЮ
+2
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Серебристый
Ребята, домашнее задание, слушаем...
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Андрей Andrey
что выиграл Меддисон и что выиграл Трент за свою карьеру 🤣🤣 смешно слушать такое игрока ТТХ
+3
-1
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Bombanero
Ответ asp1r
Трент в отличие от Мэддисона никогда не получит премию "Герой Рунета"
И премию "Лучшему стримеру-пивовару"
+2
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Артур Артур
Ответ Хоуленд Рид
Король постиронии
Как только отписался от всяких онлифанщиц,сразу карьера пошла в гору 💪
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Айрат Ситдиков
Ответ atomio
Илюха, антискуф рулит. Малорик! 👍🏻👍🏻👍🏻
похудел так и новая прическая классная!
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Егор Егор
Ответ arspurs9
Обычная шутка между товарищами по команде, но и сейчас у кого-то начнётся подрыв
Поэтому ты решил спровоцировать первым, молодец) тоже подгорает, что так победили, или в чем твоя-то проблема? Все и так поняли, что это шутка, как минимум по смайликам, и без твоих "подсказок".
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Bombanero
Ответ Russian Horse
Мэддисон смотрит на Трента, как бдуто тот не выполнил домашнее задание.
Ребята, домашнее задание! Слушаем)
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timustus
Подписался на тэг только ради комментов про короля.
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Егор Егор
Скоро arspurs9 будет ходить по темам и фармить плюсики сообщениями вида: "земля кругая, зимой холодно, Тоттенхем опять не возьмет трофей" и еще 100 очевидных истин.
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Sergey Kuznetsov
а когда Трент просил переигровки, чтобы добавлять "всё еще"?
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