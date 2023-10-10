Мэддисон выложил фото с Трентом: «Все еще просит переигровки»
Джеймс Мэддисон потроллил Трента Александер-Арнолда.
Напомним, «Ливерпуль» остался недоволен судейством в матче против «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ (1:2). Судейский корпус Англии признал ошибку в эпизоде с отменой гола Луиса Диаса, а независимая комиссия пришла к выводу, что Диогу Жота не должен был получить красную карточку. Главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил: «Переигровка – единственный вариант».
Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон выложил фотографию с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнолдом из расположения сборной Англии. «Все еще просит переигровки 😴😂❤» – написал Мэддисон.
В октябре сборная Англии проведет товарищеский матч с командой Австралии и встретится с Италией в рамках отбора Евро-2024.
Фото: https://www.instagram.com/madders/
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К тому же я бы понял еще, если бы это Трент написал, типо "все еще требую переигровку". А со стороны Мэддисона не очень красиво выглядит.