Мэддисон выложил фото с Трентом: «Все еще просит переигровки»

Джеймс Мэддисон потроллил Трента Александер-Арнолда.

Напомним, « » остался недоволен судейством в матче против «Тоттенхэма» в 7-м туре (1:2). Судейский корпус Англии признал ошибку в эпизоде с отменой гола Луиса Диаса, а независимая комиссия пришла к выводу, что Диогу Жота не должен был получить красную карточку. Главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил: «Переигровка – единственный вариант».

Полузащитник « » выложил фотографию с защитником «Ливерпуля» из расположения сборной Англии. «Все еще просит переигровки 😴😂❤» – написал Мэддисон.

В октябре сборная Англии проведет товарищеский матч с командой Австралии и встретится с Италией в рамках отбора Евро-2024.

Фото: https://www.instagram.com/madders/

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