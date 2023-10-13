Экс-игрок «Реала» Родригес о жизни в Израиле: «После сигнала тревоги есть полторы минуты, чтобы пойти в бомбоубежище. Находишься там максимум 5-10 минут»

Хосе Родригес рассказал, как прятался в бомбоубежищах в Израиле.

28-летний экс-игрок «Реала», ныне выступающий за «Хапоэль Тель-Авив», ранее смог прилететь в Испанию из Израиля.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1400 человек.

– Как вы знаете, все началось в субботу в 5 часов утра. Сработала сирена. У нас по всей стране есть сигналы тревоги на такие случаи. Поскольку все произошло рано утром, это напугало еще больше.

Если бы атака была в другое время, может быть, не так страшно, потому что ты к этому привык. Я играл в Израиле четыре года. У меня бывали сложные ситуации с ракетами, но никогда ничего подобного.

– Вам пришлось вместе с семьей спасаться в бомбоубежище. Как вы переживаете подобное?

– Когда по всей стране, в зависимости от района, включается сирена, у вас есть время, чтобы попасть в бункер. В моем районе, который в 60 километрах от сектора Газа, у вас есть полторы минуты с момента сигнала тревоги, чтобы войти в бункер.

Сама ситуация не вызывает тревоги, потому что на вход в бункер уходит три секунды. И еще столько же времени, чтобы выйти, когда сигнал перестанет звучать.

– Как чувствует себя человек в таком месте?

– Люди в замешательстве, потому что не знают, сколько там находишься. Это не дни и не часы, а максимум 5-10 минут. Когда сирена перестает гудеть, ты отсчитываешь еще минуту или полторы и снова выходишь наружу, – сказал Родригес.

«Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС

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