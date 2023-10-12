«Из дерьма шоколад не сделать. Нельзя подписывать столько игроков второго сорта». Де Бур о кризисе в «Аяксе»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Роналд де Бур брань Футбол

Роналд де Бур высказался о причинах кризиса «Аякса» в этом сезоне.

В Эредивизи-2023/24 «Аякс» набрал лишь 5 очков в 6 матчах, установив личный антирекорд. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Из дерьма шоколад не сделать. К чему все это идет? Я искренне волнуюсь. На следующей неделе будет матч команд из зоны вылета, «Аякс» против «Утрехта». Очень болезненно. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного. Это ужасно.

Я думаю, проблема в качестве состава. Позвольте уточнить, я ничего не имею против новичков. Они также ничего не могут поделать с тем фактом, что им внезапно разрешили играть за «Аякс». Они очень рады этому.

Потому что нельзя, чтобы «Аякс» подписывал столько игроков второго сорта. Вы же понимаете, что они не будут играть на топ-уровне, верно? Давление намного больше. Скорость намного выше.

В «Аяксе» у вас совсем не будет времени. Ребята из молодежки «Аякса» знают это, игроки из-за рубежа – нет. Их менталитет отличается, они уступают. Что ж... вот поэтому они проигрывают», – сказал бывший игрок «Аякса» и сборной Нидерландов в эфире Pak Schaal Podcast.

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18 комментариев

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Leon Petov
Шоколад не сделаешь, зато 100 млн сделаешь
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Олег910
Парочка из этих второсортных ноунеймов уже на карандаше Тен Хага. Думаю, по-братски сторгуются по 100 миллионов за каждого.
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Газонокосильщик Хави
Ща заклеймят. Скажут нацист, херасмент, антиблм и тд
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fc_champion
Шоколад ни в чем не виноват, не получилось, не фартануло. Шел, говорят, к успеху шоколад...
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Стахович
К барсе тоже подходит
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Андрей Лоел
У нас весь российский футбол так играет.
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Олег Трофимов
Ну все, скоро наши гении , как мантру , будут повторять. А у Моста это будет девизом.
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Моуриниста
А как все переживали по поводу продажи Тахировича в Роме... В итоге, как я уже говорил, на ровном месте получили 8млн из воздуха. Благодаря Жозе, который ставил его в первую команду. Понятно, что он может раскрыться потом... но в этом и суть что втягиваться во взрослый футбол ему еще сезона 2-3 если не больше.
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ХавиГави_Паратрупер
А что, зато не тает на солнце, как говорил аДжикия🤓
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QWertY
Ответ David Aprasidze
Помимо 7хага клуб распродал всех ключевых игроков если что.
Псориадзе, ты комменты до конца не читаешь? Говорю же, что и при Хаге клуб продавал ключевых игроков, но это не мешало ему не опускаться ниже первого места
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QWertY
Ответ David Aprasidze
При 7хаге мю все такое же унылое ничто.
Как скажешь, Псориадзе
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QWertY
Ответ David Aprasidze
7-0
Я тебя услышал, Псориадзе
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ fc_champion
Шоколад ни в чем не виноват, не получилось, не фартануло. Шел, говорят, к успеху шоколад...
А превратился в Какао
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