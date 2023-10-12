Экс-тренеру «Лестера» Шекспиру диагностировали рак. Он был помощником Раньери в чемпионском сезоне

Экс-тренер «Лестера» Крэйг Шекспир проходит лечение от рака.

Об этом от имени 59-летнего специалиста сообщила пресс-служба « ».

«Бывший тренер «Лестера» сообщил, что недавно у него был диагностирован рак, и в настоящее время он проходит лечение.

Крэйг очень благодарен за добрые пожелания, которые он получал, и за покой, который обеспечили ему и его семье в это трудное время», – говорится в заявлении клуба.

Крэйг Шекспир в разные периоды занимал должность ассистента главного тренера «Лестера», а также возглавлял команду в 2017 году. Англичанин покинул клуб вместе с главным тренером по окончании сезона-2022/23.

Шекспир был помощником Клаудио Раньери в сезоне-2015/16, когда «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии.

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