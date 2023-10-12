Экс-тренеру «Лестера» Шекспиру диагностировали рак. Он был помощником Раньери в чемпионском сезоне

Теги премьер-лига Англия Лестер чемпионшип Дин Смит Крэйг Шекспир Здоровье Футбол

Экс-тренер «Лестера» Крэйг Шекспир проходит лечение от рака.

Об этом от имени 59-летнего специалиста сообщила пресс-служба «Лестера».

«Бывший тренер «Лестера» Крэйг Шекспир сообщил, что недавно у него был диагностирован рак, и в настоящее время он проходит лечение.

Крэйг очень благодарен за добрые пожелания, которые он получал, и за покой, который обеспечили ему и его семье в это трудное время»,  – говорится в заявлении клуба.

Крэйг Шекспир в разные периоды занимал должность ассистента главного тренера «Лестера», а также возглавлял команду в 2017 году. Англичанин покинул клуб вместе с главным тренером Дином Смитом по окончании сезона-2022/23.

Шекспир был помощником Клаудио Раньери в сезоне-2015/16, когда «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии.

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4 комментария

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muradka66
Здоровья, Крэйг
+4
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+4
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Schiaff1no
Ответ Александр Кузичкин
Достойное выступление Лестера в ЛЧ-это его заслуга
Человек в Лестере был еще до покупки тайцем, прошел через всё до вершины.
Здоровья
+1
0
+1
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Александр Кузичкин
Достойное выступление Лестера в ЛЧ-это его заслуга
0
0
0
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андрей кольцов
Нет повести печальнее на свете
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