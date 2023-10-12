Экс-форвард «Спартака» Пьянович о бомбардировках Югославии: «Сначала бежали в бомбоубежище, потом привыкли. Помню ощущение, что ничего нельзя сделать»
Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович вспомнил о бомбардировках Югославии.
– Вас как-то война затронула?
– В 1999 году во время бомбежек я в «Црвене» был. Тогда календарь сделали такой, что команды каждый день матчи играли. Чтобы люди о плохом не думали.
– Вы помните бомбежки?
– Конечно! И это ощущение, что ничего нельзя сделать, нужно просто ждать, что будет... Сначала в бомбоубежище бежали, потом привыкли и перестали обращать внимание. Человек, к сожалению, привыкает к чему угодно, – сказал Пьянович.
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