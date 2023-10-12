«ПСЖ» хочет создать проект в рамках ММА для популяризации бренда. Планируют привлечь Хабиба

Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес MMA Хабиб Нурмагомедов Нассер Аль-Хелайфи Али Абдель-Азиз Футбол

«ПСЖ» планирует развивать бренд через MMA.

Как сообщают Le Parisien и Foot Mercato, «ПСЖ» планирует развивать свой бренд в различных видах спорта. Парижане намерены создать структуру в рамках ММА.

В запуске нового проекта будет задействован глава команды «ПСЖ» по дзюдо Джамель Бурас, также планируется привлечь бывшего чемпиона UFС в легком весе Хабиба Нурмагомедова и менеджера ММА Али Абдель-Азиза.

Отмечается, что Абдель-Азиз ранее опубликовал в соцсетях изображение октагона в цветах «ПСЖ».

В 2018 году Хабиб приезжал в Париж на матч «ПСЖ», встретившись с Нассером Аль-Хелайфи. Также Нурмагомедов провел тренировку для дзюдоистов парижского клуба.

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