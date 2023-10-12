50 Cent стал спонсором команды для девочек из Уэльса. Об этом рэпера попросил отец футболистки, работавший с ним в туре
Рэпер 50 Cent стал спонсором детской женской команды из Уэльса.
По информации BBC, рэп-исполнитель оказал помощь кардиффской команде для девочек до 14 лет AFC Rumney. На форму команды будет нанесен псевдоним 50 Cent, а также логотип группы G-Unit.
Как сообщил тренер команды Ричи Браун, помочь команде рэпера попросил отец одной из спортсменок, работавший с 50 Cent во время его недавнего тура.
«Он решил спросить об этом – в худшем случае [50 Cent] просто сказал бы «нет». К счастью, он этого не сделал и согласился. Сначала он оплатил нам выездную форму, а потом мы немного обнаглели. Мы попросили немного больше, и он спонсировал покупку тренировочных костюмов.
Думаю, у Райана Рейнольдса (совладелец «Рексхэма» – Sports.ru) сейчас есть небольшая конкуренция. Надеюсь, 50 Cent сможет так же повлиять на нас», – сказал Браун.
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You can find me in the club, bottle full of bub’
You can find me in the club, bottle full of bub’
You can find me in the club, bottle full of bub’
легендарный хит заиграл новыми красками:)))