50 Cent стал спонсором команды для девочек из Уэльса. Об этом рэпера попросил отец футболистки, работавший с ним в туре

Рэпер 50 Cent стал спонсором детской женской команды из Уэльса.

По информации BBC, рэп-исполнитель оказал помощь кардиффской команде для девочек до 14 лет AFC Rumney. На форму команды будет нанесен псевдоним 50 Cent, а также логотип группы G-Unit.

Как сообщил тренер команды Ричи Браун, помочь команде рэпера попросил отец одной из спортсменок, работавший с 50 Cent во время его недавнего тура.

«Он решил спросить об этом – в худшем случае [50 Cent] просто сказал бы «нет». К счастью, он этого не сделал и согласился. Сначала он оплатил нам выездную форму, а потом мы немного обнаглели. Мы попросили немного больше, и он спонсировал покупку тренировочных костюмов.

Думаю, у Райана Рейнольдса (совладелец «Рексхэма» – Sports.ru) сейчас есть небольшая конкуренция. Надеюсь, 50 Cent сможет так же повлиять на нас», – сказал Браун.

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