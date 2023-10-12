50 Cent стал спонсором команды для девочек из Уэльса. Об этом рэпера попросил отец футболистки, работавший с ним в туре

Теги женский футбол детский футбол высшая лига Уэльс 50 Cent деньги Благотворительность музыка Футбол

Рэпер 50 Cent стал спонсором детской женской команды из Уэльса.

По информации BBC, рэп-исполнитель оказал помощь кардиффской команде для девочек до 14 лет AFC Rumney. На форму команды будет нанесен псевдоним 50 Cent, а также логотип группы G-Unit.

Как сообщил тренер команды Ричи Браун, помочь команде рэпера попросил отец одной из спортсменок, работавший с 50 Cent во время его недавнего тура.

«Он решил спросить об этом – в худшем случае [50 Cent] просто сказал бы «нет». К счастью, он этого не сделал и согласился. Сначала он оплатил нам выездную форму, а потом мы немного обнаглели. Мы попросили немного больше, и он спонсировал покупку тренировочных костюмов.

Думаю, у Райана Рейнольдса (совладелец «Рексхэма» – Sports.ru) сейчас есть небольшая конкуренция. Надеюсь, 50 Cent сможет так же повлиять на нас», – сказал Браун.

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10 комментариев

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Zlatan Ibra
Ответ передок Заремы
он же вроде совсем недавно был банкрот?
Настолько банкрот, что условные 50 тренировочных костюмов не смог бы купить для подростков?))
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передок Заремы
он же вроде совсем недавно был банкрот?
+2
0
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Groondler
You can find me in the club, bottle full of bub’
You can find me in the club, bottle full of bub’
You can find me in the club, bottle full of bub’
You can find me in the club, bottle full of bub’

легендарный хит заиграл новыми красками:)))
+2
-1
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72bp4cq2tr
Ответ передок Заремы
он же вроде совсем недавно был банкрот?
Да это ухищрения. Он на одни роялти со своих платиновых альбомов сможет обеспечивать несколько поколений вперед.
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Jan Paskel
какого "недавнего" тура? Он буквально только что отплясывал в Каунасе и поехал дальше качать залы
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BIM
Жизнь коротка и все блага на тот свет не забрать, а творить добро при жизни полезное дело!
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Chexonte
Ответ передок Заремы
он же вроде совсем недавно был банкрот?
Де-юро да, но цепи на шее стоимостью под пару миллионов говорили об обратном😅
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ariuntrius
Ответ Chexonte
Де-юро да, но цепи на шее стоимостью под пару миллионов говорили об обратном😅
Они просто с позолотой
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