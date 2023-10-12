Личка о перерыве на сборные: «Остались 9 игроков и 2 вратаря. Скоро буду как Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Пеп Гвардиола Марцел Личка Футбол

Марцел Личка рассказал, как на «Динамо» влияет пауза на матчи сборных.

– Пауза на игры сборных мешает команде?

– В эту паузу у нас большинство игроков уедут играть в сборную, а останется всего 11 футболистов. В четверг на тренировке будет всего 9 игроков и 2 вратаря.

Так бывает – для нас это уже нормальная вещь. Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным.

Но с другой стороны такая ситуация выглядит хорошо. Ребята летят домой в свои родные края и мысленно перезагружаются, – сказал главный тренер «Динамо».

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1 комментарий

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Кирилл.С-Пб
Прямо как Мостовой...
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