Экс-ассистент Карреры в «Спартаке» Пилипчук возглавил «Шериф»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавил «Шериф».

56-летний специалист стал главным тренером чемпиона Молдовы после ухода из словенского «Целе», который он покинул в июле спустя год после назначения.

Ранее Пилипчук был ассистентом Массимо Карреры в « », а также возглавлял «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».

« » идет на втором месте в чемпионате Молдовы, набрав 19 очков в 8 матчах.

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