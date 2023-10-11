Экс-ассистент Карреры в «Спартаке» Пилипчук возглавил «Шериф»
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавил «Шериф».
56-летний специалист стал главным тренером чемпиона Молдовы после ухода из словенского «Целе», который он покинул в июле спустя год после назначения.
Ранее Пилипчук был ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», а также возглавлял «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».
«Шериф» идет на втором месте в чемпионате Молдовы, набрав 19 очков в 8 матчах.
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