Йылмаз стал и. о. тренера «Бешикташ» через 4 месяца после завершения карьеры. Он 2-й бомбардир в истории сборной Турции

Теги Бешикташ высшая лига Турция Бурак Йылмаз Шенол Гюнеш Футбол

Бурак Йылмаз возглавил «Бешикташ».

38-летний бывший нападающий сборной Турции назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Шенола Гюнеша.

Бурак Йылмаз возглавил клуб из Стамбула спустя четыре месяца после завершения карьеры. Прежде бывший футболист входил в тренерский штаб «Бешикташа».

Йылмаз – второй бомбардир в истории сборной Турции. В 77 матчах за национальную команду на счету нападающего 31 гол.

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6 комментариев

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Stanislav Cherchesov
Значит и у Мостового есть шансы на Спартак)
+2
-1
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Granero-24
Успехов Бурак!
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damondiamond
Дзюба возглавляет Локомотив
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Direct free kick
Гражданки из Нарьян Мара уехали, можно и за футбольную работу взятся
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IL187
Потом еще потренирует Фенер, Трабзон и Галатасарай
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