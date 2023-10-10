Йылмаз стал и. о. тренера «Бешикташ» через 4 месяца после завершения карьеры. Он 2-й бомбардир в истории сборной Турции
Бурак Йылмаз возглавил «Бешикташ».
38-летний бывший нападающий сборной Турции назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Шенола Гюнеша.
Бурак Йылмаз возглавил клуб из Стамбула спустя четыре месяца после завершения карьеры. Прежде бывший футболист входил в тренерский штаб «Бешикташа».
Йылмаз – второй бомбардир в истории сборной Турции. В 77 матчах за национальную команду на счету нападающего 31 гол.
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