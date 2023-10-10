Йылмаз стал и. о. тренера «Бешикташ» через 4 месяца после завершения карьеры. Он 2-й бомбардир в истории сборной Турции

Бурак Йылмаз возглавил «Бешикташ».

38-летний бывший нападающий сборной Турции назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки .

возглавил клуб из Стамбула спустя четыре месяца после завершения карьеры. Прежде бывший футболист входил в тренерский штаб « ».

Йылмаз – второй бомбардир в истории сборной Турции. В 77 матчах за национальную команду на счету нападающего 31 гол.

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