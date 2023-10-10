Пеп Гвардиола: «Видел много игроков, которые хорошо тренировались, но потом обсирались. Хочешь танцевать до четырех утра? Отлично, но будь готов к утренней тренировке»

Пеп Гвардиола рассказал о подготовке футболистов к матчам.

Главный тренер « » ответил на вопрос, готов ли он обменять свои тактические принципы на победы.

«Я всегда говорю так: мы тренируемся для того, чтобы быть хорошо подготовленными к матчу. Я видел много футболистов, которые хорошо тренировались, но потом обсирались. Мы хорошо питаемся, работаем, а потом наступает момент матча.

Хочешь танцевать со своей девушкой до четырех утра? Отлично. Но ты должен быть готов на утренней тренировке.

Разве футболисты, которые обладают талантом, не тренируются? Нет, это так не работает», – сказал Гвардиола.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию