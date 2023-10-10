Пеп Гвардиола: «Видел много игроков, которые хорошо тренировались, но потом обсирались. Хочешь танцевать до четырех утра? Отлично, но будь готов к утренней тренировке»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола брань Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о подготовке футболистов к матчам.

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос, готов ли он обменять свои тактические принципы на победы.

«Я всегда говорю так: мы тренируемся для того, чтобы быть хорошо подготовленными к матчу. Я видел много футболистов, которые хорошо тренировались, но потом обсирались. Мы хорошо питаемся, работаем, а потом наступает момент матча.

Хочешь танцевать со своей девушкой до четырех утра? Отлично. Но ты должен быть готов на утренней тренировке.

Разве футболисты, которые обладают талантом, не тренируются? Нет, это так не работает», – сказал Гвардиола.

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18 комментариев

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vladosVL
Пеп Гвардиола:
I have seen many footballers who trained well but then obsiralis’
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Пикачу82
Ответ Dimario
Саша Кокорин: Подержите мое пиво. И стул.
Нет, подержите Пака, а стул отпустите. Добавил Кокорин.
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Dimario
Саша Кокорин:
Подержите мое пиво. И стул.
+14
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Михаил Опякин
То есть танцы в принципе не при чем, главное не обсираться
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bel01
А можно оригинал цитаты Пепа?
Хочу расширить познания в испанском.
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corazón blanco
Роналдо, Рональдиньо, Адриано. Те еще кутилы, но после гулянок выходили на поле и просто творили магию. Были богатыри в наше время, не то что нынешнее племя. Только Грилиш может сними встать в один ряд))
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bel01
Неймар: танцевать с девушкой до 4 утра, утром не приходить на тренировку, и всё равно получать сотни лямов в год.
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& Co1366
Пеп прав:"Только упорный труд сделал из человека футболиста!"
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Пикачу82
Каким бы талантом ты не был если танцуешь до 4 утра, на тренировку ты в порядке не придешь.
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ХавиГави_Паратрупер
Понятно, Ямаль из Барсы в Сити точно не перейдёт🚽🤓
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ASH11
Ответ corazón blanco
Роналдо, Рональдиньо, Адриано. Те еще кутилы, но после гулянок выходили на поле и просто творили магию. Были богатыри в наше время, не то что нынешнее племя. Только Грилиш может сними встать в один ряд))
Не надолго только их хватило, по сути в 30 уже закончили.
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deadjoker
Ответ corazón blanco
Роналдо, Рональдиньо, Адриано. Те еще кутилы, но после гулянок выходили на поле и просто творили магию. Были богатыри в наше время, не то что нынешнее племя. Только Грилиш может сними встать в один ряд))
Тогда все-таки по физике были радикально другие требования. Да и эти ребята блистали очень недолго
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Дядя ТУРА
пеп - упорные тренировки и лопирамид залог успешной карьеры
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Roman Roman
пардон, но немного запутался, где в этой трапеции "тренировка - талант - девушка - обосраться" тупой угол?
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В свете полемики о новых Месси и Роналду , думается что Ямаль в плане получения ЗМ сделает то же самое что и в предпоследнем матче ))
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