Член совдира «Реала»: «ПСЖ» завалил Мбаппе деньгами, поэтому он продлил контракт. Но «Мадрид» всегда оставляет двери открытыми»
Член совета директоров «Реала» заявил, что «ПСЖ» завалил деньгами Килиана Мбаппе.
Хосе Мануэль Отеро высказался о том, что французский футболист продлил контракт с «ПСЖ».
«Килиан Мбаппе был таким молодым парнем, и «ПСЖ» завалили его деньгами, поэтому он принял такое решение.
Мбаппе сказал бы, что сожалеет о своем решении, если бы мы спросили его об этом сейчас и он был бы искренним. Килиан уже мог выиграть Лигу чемпионов и быть счастливым в Мадриде.
Отношения Мбаппе и Флорентино Переса плохими никогда не были. Флорентино не воспринял это [решение остаться в «ПСЖ»] негативно. Он понял позицию футболиста.
Если внимательно посмотреть, то со стороны «Реала» не было ни одной несдержанной реакции в адрес Килиана. Флорентино всегда защищал его.
Болельщики были разочарованы, но «Реал» всегда оставляет двери открытыми.
Зидан перешел в «Реал» в 29 лет. Мбаппе будет около 25 [когда истечет его контракт с «ПСЖ» в 2024-м]», – сказал член совета директоров «Реала» Хосе Мануэль Отеро.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
От официальных представителей Реала была такая риторика хоть раз интересно?
Получается в реал 17 раз зовут?))