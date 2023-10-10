Член совдира «Реала»: «ПСЖ» завалил Мбаппе деньгами, поэтому он продлил контракт. Но «Мадрид» всегда оставляет двери открытыми»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Член совета директоров «Реала» заявил, что «ПСЖ» завалил деньгами Килиана Мбаппе.

Хосе Мануэль Отеро высказался о том, что французский футболист продлил контракт с «ПСЖ».

«Килиан Мбаппе был таким молодым парнем, и «ПСЖ» завалили его деньгами, поэтому он принял такое решение.

Мбаппе сказал бы, что сожалеет о своем решении, если бы мы спросили его об этом сейчас и он был бы искренним. Килиан уже мог выиграть Лигу чемпионов и быть счастливым в Мадриде.

Отношения Мбаппе и Флорентино Переса плохими никогда не были. Флорентино не воспринял это [решение остаться в «ПСЖ»] негативно. Он понял позицию футболиста.

Если внимательно посмотреть, то со стороны «Реала» не было ни одной несдержанной реакции в адрес Килиана. Флорентино всегда защищал его.

Болельщики были разочарованы, но «Реал» всегда оставляет двери открытыми. 

Зидан перешел в «Реал» в 29 лет. Мбаппе будет около 25 [когда истечет его контракт с «ПСЖ» в 2024-м]», – сказал член совета директоров «Реала» Хосе Мануэль Отеро.

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19 комментариев

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Leon Petov
Ответ Roman
А как же слова глоров Реала о том, что в мадридский клуб дважды не зовут?)
Дважды не зовут, а трижды зовут
+23
-7
+16
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Антиглор17
Так сколько раз в Реал не зовут то? 😁 больше 50 это еще позор или победа? 😁
+12
-3
+9
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ZA.RMA
Хорошо, что Мадрид не подписал черепашку в этом году. Благодаря этой ситуации - у Мадрида были деньги на Джуда, который сейчас получше любого форварда будет))
+13
-6
+7
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Davron Mamadzhanov
В Реал 50 раз не зовут, только 49! ))))
+4
0
+4
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QWertY
🤣🤣а говорили, что риал два раза не зовет, звездоболы)
+11
-8
+3
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Андрей
Ответ Roman
А как же слова глоров Реала о том, что в мадридский клуб дважды не зовут?)
им после поражения память вышибает
+5
-2
+3
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Roman
А как же слова глоров Реала о том, что в мадридский клуб дважды не зовут?)
+8
-6
+2
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3xclus1ve
Значит-ли это Перес балабол??
+5
-3
+2
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Акира_1
Сколько раз Мбаппе должен выбрать деньги, чтоб Реала перестал мечтать его подписать?
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Блуждающий странник
Когда такой большой клуб как Реал обвиняет кого-то в "заваливании" деньгами это настолько лицемерно. Топ-клубы делают так всю жизнь, играть за идею это хорошо, но футболисты жадные как и люди в целом и никто так не делает. Будь это Барса или Реал или МЮ или любой другой гранд игроки переходят во многом из-за денег. Реал сам предлагал Мбаппе подписной бонус 150+ мультов, в ПСЖ предложили наверняка больше, но слушать от представителей Реала что кого-то завалили деньгами просто сюр)
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Hans Castorp
ыыыы дважды ни завуут))
От официальных представителей Реала была такая риторика хоть раз интересно?
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aidos_1979
Болельщики были разочарованы, но «Реал» всегда оставляет двери открытыми.

Получается в реал 17 раз зовут?))
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boroda
Ответ 3xclus1ve
Значит-ли это Перес балабол??
а что Перес говорил?
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Tristan...
Ответ Hans Castorp
ыыыы дважды ни завуут)) От официальных представителей Реала была такая риторика хоть раз интересно?
Диванные короли спорца недостаточно официальные представители для вас?...
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