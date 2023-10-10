Андрей Мостовой о «Зените»: «Хочется вернуться в Европу, каждый год побеждать в РПЛ. У нас самая большая посещаемость и лучшая атмосфера»
Андрей Мостовой высказался о продлении соглашения с «Зенитом».
Футболист подписал договор с клубом по схеме «3+1».
– Андрей, вы подписали новое соглашение с «Зенитом», поздравляем! Поделитесь эмоциями?
– Это очень долгожданный момент!
Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден.
– К 25 годам у вас три чемпионства и четыре Суперкубка в составе сине-бело-голубых. Каким хотели бы видеть ваше петербургское будущее?
– Еще, как минимум, столько же выиграть! Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате.
Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в «Зените», пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать.
– Уверены, эта новость обрадует болельщиков и, особенно, болельщиц «Зенита». Что бы вы хотели сказать им?
– Спасибо огромное за поддержку, за переживания, за всегда полные трибуны!
Сравнивая со всеми российскими клубами, у нас в Петербурге самая большая посещаемость и лучшая атмосфера на стадионе, я в этом уверен.
Город живет футболом, и я желаю ему так же нас поддерживать, а мы в благодарность будем приносить болельщикам победы! – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
не понятно куда идем с этими властями, но точно не в правильном направлении
А Спартак только на Зенит и собирает. Во всяком случае больше, чем на дерби.
С властями мы идем в правильном направлении. Все в розовых очках ходишь, невдамек тебе, что реально твориться в геополитике