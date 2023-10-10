Андрей Мостовой о «Зените»: «Хочется вернуться в Европу, каждый год побеждать в РПЛ. У нас самая большая посещаемость и лучшая атмосфера»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой высказался о продлении соглашения с «Зенитом».

Футболист подписал договор с клубом по схеме «3+1».

– Андрей, вы подписали новое соглашение с «Зенитом», поздравляем! Поделитесь эмоциями?

– Это очень долгожданный момент!

Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден.

– К 25 годам у вас три чемпионства и четыре Суперкубка в составе сине-бело-голубых. Каким хотели бы видеть ваше петербургское будущее?

– Еще, как минимум, столько же выиграть! Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате.

Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в «Зените», пора закрыть этот вопрос! Надеюсь, в этом году нам удастся это сделать.

– Уверены, эта новость обрадует болельщиков и, особенно, болельщиц «Зенита». Что бы вы хотели сказать им?

– Спасибо огромное за поддержку, за переживания, за всегда полные трибуны!

Сравнивая со всеми российскими клубами, у нас в Петербурге самая большая посещаемость и лучшая атмосфера на стадионе, я в этом уверен.

Город живет футболом, и я желаю ему так же нас поддерживать, а мы в благодарность будем приносить болельщикам победы! – сказал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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SMART789
если бы не фан айди трибуны были бы по настоящему полные тем более с ЛЧ

не понятно куда идем с этими властями, но точно не в правильном направлении
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Bartez1986
всегда полные трибуны? хм...он про фан уйди в курсе?
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Катя_СПб
Ответ Антон Щетинин
Вы на дерби больше собираете?Ах да,вы не знаете что такое дерби...
Мы почти на любые матчи больше собираем. Даже на женские по 17 тыс. приходило.
А Спартак только на Зенит и собирает. Во всяком случае больше, чем на дерби.
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Killiannnn
Ответ SMART789
если бы не фан айди трибуны были бы по настоящему полные тем более с ЛЧ не понятно куда идем с этими властями, но точно не в правильном направлении
конечно будут люди ходить, когда билеты продают за копейки, бесплатно раздают еду и еще крытый стадион, который достался клубу за 1 рубль. Самый беспонтовый клуб.
С властями мы идем в правильном направлении. Все в розовых очках ходишь, невдамек тебе, что реально твориться в геополитике
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MAXIMum1
Ответ trof
У нас бесплатные билеты и большая посещаемость....)))))
У вас, ДА, бесплатные билеты. Но это вам не помогает, самым популярным.
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Катя_СПб
Ответ Антон Щетинин
Что клуб без яиц,что фанаты...Посесщаемость у них...
Соглашусь. 25 тыс. на дерби - это позор.
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Антон Щетинин
Ответ Катя_СПб
Мы почти на любые матчи больше собираем. Даже на женские по 17 тыс. приходило. А Спартак только на Зенит и собирает. Во всяком случае больше, чем на дерби.
Да собирайте сколько угодно.Вашу позицию вся страна увидела.Мало того,что прогнулись,так еще и гордитесь этим.
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Катя_СПб
Ответ Антон Щетинин
Да собирайте сколько угодно.Вашу позицию вся страна увидела.Мало того,что прогнулись,так еще и гордитесь этим.
А у вас тут на дерби файеры жгли мамы с детьми или все-таки прогнувшиеся? Скрытно прогнувшиеся?
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