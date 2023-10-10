Белоус о «Сочи»: «Если вылетит, а Бердыев с «Динамо» Махачкала выйдет в РПЛ, это будет высшая справедливость»

Теги Курбан Бердыев Юрий Белоус премьер-лига Россия Первая лига Спорт-Экспресс Сочи Динамо Махачкала Футбол

Юрий Белоус считает справедливым возможный вылет «Сочи» из Мир РПЛ.

— «Сочи» выглядит безнадежно?

— Да. Ни игры, ни результата. Меня совершенно не удивляет, что команда осела на последнем месте. Три тренера за календарный год — перебор. Началось все с увольнения Бердыева.

Мы, кстати, встречались в декабре 2022-го. У него были большие планы и огромное желание развивать футбол в этом городе. И вдруг через пять туров Курбана Бекиевича убирают...

— Странное решение?

— Конечно! Раз уж приглашаешь такую глыбу, надо доверять, запастись терпением. Вот сейчас Бердыев с махачкалинским «Динамо» стремится в РПЛ. Сочинцы, наоборот, медленно идут ко дну. Если вылетят, а Курбан Бекиевич со своим новым клубом выйдет в Премьер-лигу, это будет высшая справедливость.

— Любопытная мысль.

— Вы поймите, успехи или провалы клуба — это не только тренерская история. Еще и менеджерская. Всего полтора года назад мы восхищались командой, которая показывала классный футбол и заслуженно завоевала серебряные медали. Сегодня от нее осталось одно название. Жаль.

— Иными словами, в провале «Сочи» виноват менеджмент?

— В большей степени. У людей нет четкого понимания, куда двигаться дальше. Отсюда сомнительные трансферы и тренерская чехарда после ухода Федотова. Гаранин, Бердыев, Хохлов... Месяц назад назначили Точилина, но при таких результатах и он долго не продержится, – сказал бывший гендиректор «Ростова».

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30 комментариев

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космонавт на дереве
Ответ xoms
Бердыев результат не давал с Сочи, зачем дорогого тренера тогда держать, да и к тому же все понимают что он ещё любит деньги делать и на футболистах
у него было 3 победы в 6 матчах, это плохой результат?
+21
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+19
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Spaten
Непонятно чего так на Сочи рукой махнули
+9
-1
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юра георгиевский
Ответ Антонио Мартынов
Назначение Гаранина уже выглядело максимально странным. Хохлов...ну тут тоже всё понятно
Хохлов — это вообще не тренер, я давно наблюдал за его попытками тренировать, во всех клубах был один результат под названием пшик. Хохлову надо тренировать в 1-й лиге или во 2-й, или молодёжь.
+6
0
+6
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xoms
Бердыев результат не давал с Сочи, зачем дорогого тренера тогда держать, да и к тому же все понимают что он ещё любит деньги делать и на футболистах
+14
-11
+3
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vzi
Ответ Spaten
Непонятно чего так на Сочи рукой махнули
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Abu Ibrahim
Ответ юра георгиевский
А это ты для кого написал, для дагестанского Динамо ... ?!
Ну в дагестане хотя бы будут ходить на стадион 15 тыс на каждый матч , а что ?
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Maksat.Ak.RM
Ответ юра георгиевский
Абсолютно точно. Его и попёрли из Рубина, когда он второй раз туда пришёл из-за этого. Начал свою банду (штаб) собирать, начал требовать дорогие трансферы, а результата не было.
Но именно с Бердиевем мы знали Рубин
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Ivan Petrov
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Ответ Евгений Матыцын
2 лига там самое место Сочи, а то ради стадиона команду придумали,,,, 19 человек на огромный стадион приходит 🤣🤣🤣, Развивать и вкладывать бабло надо туда где по настоящему любят футбол!!!!! Интересно в Саранске вороны не загадили ещё стадион 🤣????
Сочи во вторую,зенит в пердив
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ юра георгиевский
Хохлов — это вообще не тренер, я давно наблюдал за его попытками тренировать, во всех клубах был один результат под названием пшик. Хохлову надо тренировать в 1-й лиге или во 2-й, или молодёжь.
Семак тоже не тренер,так что теперь
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Илнур Кара
Ответ xoms
Бердыев результат не давал с Сочи, зачем дорогого тренера тогда держать, да и к тому же все понимают что он ещё любит деньги делать и на футболистах
логичнее выгнать через пол года и выплатить неустойку.
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юра георгиевский
Ответ xoms
Бердыев результат не давал с Сочи, зачем дорогого тренера тогда держать, да и к тому же все понимают что он ещё любит деньги делать и на футболистах
Абсолютно точно. Его и попёрли из Рубина, когда он второй раз туда пришёл из-за этого. Начал свою банду (штаб) собирать, начал требовать дорогие трансферы, а результата не было.
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vzi
Ответ Spaten
Думаете? На было вроде таких намеков. Такому стадиону не дадут простаивать
Не знаю, мордовский простаивает, Ротор во второй лиге со своим стадионом, Анжи со своей ареной вообще вылетел в никуда (сейчас Динамо Мх в первой лиге).
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Spaten
Ответ vzi
Проект закрывается за ненадобностью. Переоткроется через 3-5 лет с новым спонсором.
Думаете? На было вроде таких намеков. Такому стадиону не дадут простаивать
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Динар
Судя по тому что Хохлова назначили Сочи просто перестал интересовать его владельца, вылетят и вылетят, команда занимала 2 место вроде бы очень крутой результат, но без еврокубков это никому не интересно
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Maksat.Ak.RM
Именно Бердиев показал нам как играт в Европе....да С Ростовом например он обиграл нормальные команды.... именно Бердиев умеет готовят команду к февралю...
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Maksat.Ak.RM
Ответ юра георгиевский
Так это всё прошло давным-давно. Ноттингем Форест /Англия/ тоже выигрывал раньше ЛЧ два раза, сейчас кто об этом помнит. /Правда тогда этот турнир назывался КЕЧ 1979, 1980 г.г./
но сравнении с нотами это не так давно
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Зверёк
Ответ космонавт на дереве
у него было 3 победы в 6 матчах, это плохой результат?
Согласен,еще ЦСКА деклассировать успел.Даже мертвый Джорджевич воскрес,никак не пойму скепсиса по отношению к КББ. С Рубином чемпионом стал,с Ростовом не стал благодаря судейскому произволу,в еврокубках шумел.
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Евгений Матыцын
2 лига там самое место Сочи, а то ради стадиона команду придумали,,,, 19 человек на огромный стадион приходит 🤣🤣🤣, Развивать и вкладывать бабло надо туда где по настоящему любят футбол!!!!! Интересно в Саранске вороны не загадили ещё стадион 🤣????
0
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Ызяя
высшая справедливость понятие относительное и субъективное.
Например для палестинцев высшей справедливостью является освобождение своих земель, на которых (по их мнению) жили их предки еще до возникновения евреев.

А у евреев высшей справедливостью является строго противоположный результат
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юра георгиевский
Ответ Abu Ibrahim
Для кого играет ФК Сочи ?
А это ты для кого написал, для дагестанского Динамо ... ?!
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Антонио Мартынов
Назначение Гаранина уже выглядело максимально странным. Хохлов...ну тут тоже всё понятно
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Михаил Опякин
Сочи вылетает обратно в Санкт-Петербург
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