Балахнин о «Ростове»: «У Карпина кризис идей, он не знает, что делать. Либо он плохо доносит свои идеи, либо игроки его просто не понимают»

Теги Ростов Сергей Балахнин премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Сергей Балахнин поделился мнением о неудачных результатах «Ростова».

В 11-м туре Мир РПЛ команда Валерия Карпина потерпела поражение от «Краснодара» со счетом 2:3. Ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«У «Ростова» сейчас есть реальные проблемы, команде тяжело, она не играет так, как может. Сложно выделить какую-то одну причину. Но я думаю, что проблема в тренере – у Карпина кризис идей. Со стороны кажется, что он пока не знает, что нужно делать.

Безусловно, это хороший специалист, но пока у команды кризис. Либо он как тренер доносит свои идеи плохо, либо же футболисты его просто не понимают», – сказал бывший тренер «Ростова». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
По первому тайму в матче с Краснодаром, такое сказать точно нельзя.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
Ростов играет неровно, в защите караул, но... Взять матч с Краснодаром - лидером чемпионата. До перерыва на поле была одна команда и это не Краснодар. Не все так плохо. Ростову нужно успокоиться, сбалансировать игру, наладить оборону. Худшее что может случиться это тренерская чехарда и шараханья.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурад Сабиев
Не согласен. Кризиса идей нет. Карпин довольно категоричен в своей идее, не гибкий-это да.
Но я думаю дело в физике. С тем стилем игры, который Карпин игрокам прививает, их хватает только 1 тайм. Дальше сильно проседают.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Это преувеличение. «Ростов» под контролем и Карпин выжимает из него чуть-ли не максимум
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ancifer2
как в старые добрые времена Балахнин возвращается в Ростов, спасать от вылета. в седьмой, кажется, раз
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_kapa
Странные рассуждения. С Краснодаром Ростов играл отлично, тупо не хватает мастерства составу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Подобное Балахнин на правах саморекламы говорит уже туров 5-6, наконец то спортс обратил на него своё внимание 🤦‍♀️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ancifer2
как в старые добрые времена Балахнин возвращается в Ростов, спасать от вылета. в седьмой, кажется, раз
Спасибо, но не надо такого счастья. РСМ он возглавлял 3 раза, если не ошибаюсь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Faust Doc
Все проще, закончились пенали судейские
Всё проще: новую методичку никак не подвезут и тебе приходится работать по старой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Мне кажется, Балахнин и ночью не снимает Ростовскую олимпийку и свисток))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
а тут я простаиваю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ancifer2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Спасибо, но не надо такого счастья. РСМ он возглавлял 3 раза, если не ошибаюсь.
не меньше пяти. и от вылета спасал. а между вылетом и Балахниным я выберу Балахнина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий