Балахнин о «Ростове»: «У Карпина кризис идей, он не знает, что делать. Либо он плохо доносит свои идеи, либо игроки его просто не понимают»

Сергей Балахнин поделился мнением о неудачных результатах «Ростова».

В 11-м туре Мир команда потерпела поражение от «Краснодара» со счетом 2:3. Ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

«У «Ростова» сейчас есть реальные проблемы, команде тяжело, она не играет так, как может. Сложно выделить какую-то одну причину. Но я думаю, что проблема в тренере – у Карпина кризис идей. Со стороны кажется, что он пока не знает, что нужно делать.

Безусловно, это хороший специалист, но пока у команды кризис. Либо он как тренер доносит свои идеи плохо, либо же футболисты его просто не понимают», – сказал бывший тренер « ».

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