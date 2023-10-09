Алаба не поедет в сборную Австрии в октябре. Защитник «Реала» травмировал приводящую мышцу в матче с «Лас-Пальмасом»
Давид Алаба пропустит матчи сборной Австрии в октябре.
Напомним, защитник мадридского «Реала» получил травму в матче Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» 27 сентября.
Как сообщает пресс-служба сборной Австрии, Алаба повредил приводящую мышцу. Защитник пропустит матчи квалификации Евро-2024 против Бельгии и Азербайджана. Также ближайшие матчи сборной Австрии пропустит защитник «Болоньи» Штефан Пош.
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дополнительно вызвал в сборную нападающего «Фрайбурга» Джуниора Адаму.
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