Алаба не поедет в сборную Австрии в октябре. Защитник «Реала» травмировал приводящую мышцу в матче с «Лас-Пальмасом»

Давид Алаба пропустит матчи сборной Австрии в октябре.

Напомним, защитник мадридского « » получил травму в матче с «Лас-Пальмасом» 27 сентября.

Как сообщает пресс-служба сборной Австрии, повредил приводящую мышцу. Защитник пропустит матчи квалификации Евро-2024 против и . Также ближайшие матчи сборной Австрии пропустит защитник «Болоньи» Штефан Пош.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дополнительно вызвал в сборную нападающего «Фрайбурга» Джуниора Адаму.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию