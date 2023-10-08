Телохранитель Месси схватил юного фаната, выбежавшего на поле для фото после матча «Интер Майами». Потом бывший «морской котик» отвел мальчика к Лео

Теги МЛС Лионель Месси происшествия болельщики Интер Майами Футбол

Телохранитель Лионеля Месси схватил юного фаната, выбежавшего на поле для фото.

Это произошло после матча «Интер Майами» с «Цинциннати» (0:1) в регулярном чемпионате МЛС. Команда аргентинского форварда лишилась шансов на выход в плей-офф. 

Бывший «морской котик» Яссин Чеуко, приставленный к Лео совладельцем клуба Дэвидом Бекхэмом, быстро среагировал и схватил болельщика. 

При этом потом он сам подвел его к Месси, который сделал совместное фото с мальчиком и подписал ему футболку. Осталось неясным, сделал это телохранитель по своему почину или же по просьбе игрока. 

Бекхэм нанял телохранителя для Месси. Он рядом с легендой даже на поле

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10 комментариев

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Гамаль Хайдаров
в первую очередь выполнял свою работу, а позже проснулись человеческие качества, вот что значит профессионал своего дела!
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Ночной кошмар Логинова
Бывший морской котик превратился в котенка, когда осознал, что переборщил
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PIT-BUL
Ответ Zed_patriot
там Кринж избивает детей, он отрицательный персонаж
хоть не ест их на завтрак )))
+3
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Смари Муха
Какие добрые телохранители в этих америках
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Zed_patriot
нужно этого телохранителя в защиту Интера выпускать, толку больше будет
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PIT-BUL
если бы это был Роналду уже было бы 1000 комментов ))) типа не трогай красивого и т.д. )))) но это же Гоат)) тут нет двойных стандартов
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Гамарджоба Генацвале
Нафига ему телохранитель на поле?)) Стюарды стадиона везде выполняют эту работу. Какие-то дешевые понты.
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Фут.Боль
В итоге вспомнил, что он в первую очередь котик, а потом уже морской.
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Максим Черкашин
Ответ Ночной кошмар Логинова
Бывший морской котик превратился в котенка, когда осознал, что переборщил
Блин, мне бы стало страшно, чтобы меня схватил такой и к Месси потащил.:)))))
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