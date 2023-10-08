Телохранитель Месси схватил юного фаната, выбежавшего на поле для фото после матча «Интер Майами». Потом бывший «морской котик» отвел мальчика к Лео

Телохранитель Лионеля Месси схватил юного фаната, выбежавшего на поле для фото.

Это произошло после матча « » с «Цинциннати» (0:1) в регулярном чемпионате . Команда аргентинского форварда лишилась шансов на выход в плей-офф.

Бывший «морской котик» Яссин Чеуко, приставленный к Лео совладельцем клуба Дэвидом Бекхэмом, быстро среагировал и схватил болельщика.

При этом потом он сам подвел его к , который сделал совместное фото с мальчиком и подписал ему футболку. Осталось неясным, сделал это телохранитель по своему почину или же по просьбе игрока.

Бекхэм нанял телохранителя для Месси. Он рядом с легендой даже на поле

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