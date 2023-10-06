Эрлинг Холанд: «Мне повезло играть в футбол на самых больших стадионах – важно получать удовольствие. Может, завершу карьеру через 10 лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд считает важным получать удовольствие от футбола.

«Никогда не знаешь, что может случиться завтра. Нужно наслаждаться и ценить каждый день, потому что никогда не знаешь, что произойдет на следующий день.

Иногда просто нужно вздохнуть, посмотреть вокруг и подумать: «Моя жизнь действительно хороша». Есть много людей, которым еще хуже». И попытаться насладиться тем, что имеешь.

Мне повезло, многим людям повезло, но особенно мне – повезло играть в футбол, играть на самых больших стадионах мира с лучшими игроками.

Мне повезло – важно признать это. И получать от этого удовольствие. Время идет быстро. Через 10 лет я, может быть, завершу карьеру.

Поэтому важно получать удовольствие от каждого дня», – сказал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

11 комментариев

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Гришковец
Тебе еще играть и играть, кайфуй!
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Алексей Подволоцкий
Повезло-повезло)
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Tima_Milan
Ответ Under
как технологии влияют на желание?
виагра?
+2
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Nikro9
С учетом технологий, думаю у этого парня к 33 годам будут и силы, и желание бить рекорды и завоевывать трофеи дальше…
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S. A.
В 33 года? Рановато будет
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Муслим адам
ему осталось побить рекорд роналду в ЛЧ и Футбол он пройдёт, он лучший молодой бомбардир, к 23 годам 200+ голов таких результат не было у роналду, месси, Пеле, Неймара, Марадоны
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Under
Ответ Nikro9
С учетом технологий, думаю у этого парня к 33 годам будут и силы, и желание бить рекорды и завоевывать трофеи дальше…
как технологии влияют на желание?
0
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Ligalaiz
Ответ Nikro9
С учетом технологий, думаю у этого парня к 33 годам будут и силы, и желание бить рекорды и завоевывать трофеи дальше…
искуственный интеллект элона маска будет вбивать в бошку каждое утро

"действуй сын, действуй. ты ещё молод, и полон сил"
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Under
Ответ Tima_Milan
виагра?
ну так себе шутка
Виагра как раз наоборот, когда желание есть, а возможностей нет
а если нет и желания, то зачем Виагра?
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