Эрлинг Холанд: «Мне повезло играть в футбол на самых больших стадионах – важно получать удовольствие. Может, завершу карьеру через 10 лет»

Эрлинг Холанд считает важным получать удовольствие от футбола.

«Никогда не знаешь, что может случиться завтра. Нужно наслаждаться и ценить каждый день, потому что никогда не знаешь, что произойдет на следующий день.

Иногда просто нужно вздохнуть, посмотреть вокруг и подумать: «Моя жизнь действительно хороша». Есть много людей, которым еще хуже». И попытаться насладиться тем, что имеешь.

Мне повезло, многим людям повезло, но особенно мне – повезло играть в футбол, играть на самых больших стадионах мира с лучшими игроками.

Мне повезло – важно признать это. И получать от этого удовольствие. Время идет быстро. Через 10 лет я, может быть, завершу карьеру.

Поэтому важно получать удовольствие от каждого дня», – сказал нападающий « » .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию