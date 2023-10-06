Эрлинг Холанд: «Мне повезло играть в футбол на самых больших стадионах – важно получать удовольствие. Может, завершу карьеру через 10 лет»
Эрлинг Холанд считает важным получать удовольствие от футбола.
«Никогда не знаешь, что может случиться завтра. Нужно наслаждаться и ценить каждый день, потому что никогда не знаешь, что произойдет на следующий день.
Иногда просто нужно вздохнуть, посмотреть вокруг и подумать: «Моя жизнь действительно хороша». Есть много людей, которым еще хуже». И попытаться насладиться тем, что имеешь.
Мне повезло, многим людям повезло, но особенно мне – повезло играть в футбол, играть на самых больших стадионах мира с лучшими игроками.
Мне повезло – важно признать это. И получать от этого удовольствие. Время идет быстро. Через 10 лет я, может быть, завершу карьеру.
Поэтому важно получать удовольствие от каждого дня», – сказал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
"действуй сын, действуй. ты ещё молод, и полон сил"
Виагра как раз наоборот, когда желание есть, а возможностей нет
а если нет и желания, то зачем Виагра?