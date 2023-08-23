Клаудиньо об уходе Малкома: «Он делал результат в «Зените», но сейчас мы должны играть без него. Делаем хорошую работу, как видите»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Клаудиньо Чемпионат.com Футбол

Клаудиньо сказал, что «Зенит» справляется со своей работой после ухода Малкома.

«Малком – хороший игрок. Он делал результат в «Зените», но сейчас он ушел, и мы должны играть без него.

Как видите, мы делаем хорошую работу», – сказал хавбек клуба из Санкт-Петербурга. 

«Зенит» продал Малкома саудовскому клубу «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Бразильский полузащитник отыграл в России 4 сезона. 

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЗЕНИТ65
Напомним, что семёрку Спартак получил без Малкома.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Опять возвращаются к уходу Малкома, да он являлся одним из ведущих игроков атаки, но жизнь продолжается и думается что в Зените раскроют свой талант футболисты, до сих пор находившиеся в тени!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antonio Gaudi
Из всей латиноамериканской диаспоры Зенита Малком всегда был одним из самых дисциплинированных как на поле, так и за его пределами . Никаких капризов, срывов, истерик, парень даже постоянно возвращался отрабатывать в обороне, причём весьма удачно. От главной звезды команды я давно такого не припомню : до этого Дзюба, Азмун, Халк, Данни, Аршавин предпочитали играть на чистых мячах , почти не участвуя в командной обороне, а тут абсолютно обратный пример.
Клаудиньо с Венделом в сравнении с Малкомом кажутся карикатурными пляжниками : их самочувствие вне футбольного поля очень сказывается на их игре. При этом когда у них всё хорошо, то на поле они буквально светятся и творят такую магию, которую никогда не показывал куда более методичный и механизированный Малком, чьи действия на поле были похожи скорее на отточенный до совершенства набор алгоритмов.
Поэтому потеряв Малкома Зенит потерял стабильность и надёжность, но потеряв Клаудиньо и Вендела, он потеряет куда больше : всю эту карнавальную бразильскую магию, за которой так приятно наблюдать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Ничего не поменяется, система отлажена. Остальные бразильцы справятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SCR
"Как видите, мы делаем хорошую работу" - Вижу 3 место, и работу Вендела ... пока. А тебе надо убирать слабину в характере, а то все уже знают - Как достать соседа-Клаудиньо. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий