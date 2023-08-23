Клаудиньо об уходе Малкома: «Он делал результат в «Зените», но сейчас мы должны играть без него. Делаем хорошую работу, как видите»

Клаудиньо сказал, что «Зенит» справляется со своей работой после ухода Малкома.

«Малком – хороший игрок. Он делал результат в « », но сейчас он ушел, и мы должны играть без него.

Как видите, мы делаем хорошую работу», – сказал хавбек клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» продал саудовскому клубу «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Бразильский полузащитник отыграл в России 4 сезона.

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