Клаудиньо об уходе Малкома: «Он делал результат в «Зените», но сейчас мы должны играть без него. Делаем хорошую работу, как видите»
Клаудиньо сказал, что «Зенит» справляется со своей работой после ухода Малкома.
«Малком – хороший игрок. Он делал результат в «Зените», но сейчас он ушел, и мы должны играть без него.
Как видите, мы делаем хорошую работу», – сказал хавбек клуба из Санкт-Петербурга.
«Зенит» продал Малкома саудовскому клубу «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Бразильский полузащитник отыграл в России 4 сезона.
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Клаудиньо с Венделом в сравнении с Малкомом кажутся карикатурными пляжниками : их самочувствие вне футбольного поля очень сказывается на их игре. При этом когда у них всё хорошо, то на поле они буквально светятся и творят такую магию, которую никогда не показывал куда более методичный и механизированный Малком, чьи действия на поле были похожи скорее на отточенный до совершенства набор алгоритмов.
Поэтому потеряв Малкома Зенит потерял стабильность и надёжность, но потеряв Клаудиньо и Вендела, он потеряет куда больше : всю эту карнавальную бразильскую магию, за которой так приятно наблюдать.