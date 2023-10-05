Месси о любимых блюдах: «Паста и асадо. Люблю сладости, мороженое – жизнью нужно наслаждаться»
Лионель Месси ответил на вопрос о любимых блюдах.
Аргентинец принял участие в кулинарном мероприятии Hard Rock Café, посвященном презентации здорового меню для детей.
«Паста... Еще асадо (блюдо из жареного мяса, распространенное в Южной Америке. Чаще всего подразумевается говядина на гриле или открытом огне – Sports.ru).
Но я также очень люблю сладости, десерты, такие как дульсе де лече (десерт латиноамериканской кухни, аналогичный вареной сгущенке – Sports.ru) и мороженое. Жизнью нужно наслаждаться», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире
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