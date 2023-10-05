Месси о любимых блюдах: «Паста и асадо. Люблю сладости, мороженое – жизнью нужно наслаждаться»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Питание Футбол

Лионель Месси ответил на вопрос о любимых блюдах.

Аргентинец принял участие в кулинарном мероприятии Hard Rock Café, посвященном презентации здорового меню для детей.

«Паста... Еще асадо (блюдо из жареного мяса, распространенное в Южной Америке. Чаще всего подразумевается говядина на гриле или открытом огне – Sports.ru).

Но я также очень люблю сладости, десерты, такие как дульсе де лече (десерт латиноамериканской кухни, аналогичный вареной сгущенке – Sports.ru) и мороженое. Жизнью нужно наслаждаться», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.

Асадо – блюдо, ради которого Аргентина и Уругвай привезли на ЧМ 3,5 тонны мяса. От барбекю зависит даже выбор жилья на турнире

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
Месси бэд бой
Кринж истеричка
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
а я думал, что паста над клубничным соусом)))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Лео красавец, наслаждается и футболом, и жизнью. Настоящий король футбола.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Феоктист
Дальше то что? Ну, любит покушать мороженое, какие выводы из этой информации мы должны сделать? Даже на ум не приходит для чего опубликовали отрывок из трансляции кулинарного шоу? Шаляпин любил уху из ельцов под водку, Чайковский Боба Давыдова под коньяк, и что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Artem Piatkov
Главное, что не курит, не пьёт Всё остальное можно
Артем, кэфы на ЗМ видел?)
Лео 1,01
Холанд 7,8

Как себя будешь чувствовать 30 октября?
Помощь нужна?)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
На Oddschecker другие цифры: 1. Месси - 1/7 2. Роналду - 7/2 3. Холланд - 9/2 https://www.oddschecker.com/football/football-specials/ballon-dor/winner
Тот гол Абхе с пенальти внёс коррективы, ещё пару замыканий и будет фаворитом
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ ML26
Олег, разлогинься. Вчера точно такое же сообщение мне писал)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Domian
Комментарий удален модератором
Понимаю, ты разлогинься только, а то за мультиаккаутинг предусмотрен бан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ Джавез Тилл
Климав, Ригоберсонг, Юраев и прочие старые npc: " Пиво, чипсы, комменты про Роналду 24/7. Жизнью нужно наслаждаться" 😂😂😂😁
https://twitter.com/MessiLeoBrasil/status/1709905879607222563?t=1aIFBdpgZ7C9DfkIZO9ySg&s=19
Официальная тройка величайших.
Без ЧМ к ним в один ряд не встать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий