Дизайн фасада нового стадиона «Торпедо» смогут выбрать болельщики – через онлайн-голосование

Болельщики выберут дизайн фасада нового стадиона «Торпедо».

« » совместно с группой компаний «Инград» запустили проект #СтроимСтадионВместе. В рамках инициативы болельщики смогут с помощью онлайн-голосования выбрать дизайн фасада будущего стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Итоги голосования будут подведены 10 октября.

Изображения: пресс-служба ГК «Инград»

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