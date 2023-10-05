Дизайн фасада нового стадиона «Торпедо» смогут выбрать болельщики – через онлайн-голосование
Болельщики выберут дизайн фасада нового стадиона «Торпедо».
«Торпедо» совместно с группой компаний «Инград» запустили проект #СтроимСтадионВместе. В рамках инициативы болельщики смогут с помощью онлайн-голосования выбрать дизайн фасада будущего стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.
Итоги голосования будут подведены 10 октября.
Изображения: пресс-служба ГК «Инград»
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