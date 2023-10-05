Дизайн фасада нового стадиона «Торпедо» смогут выбрать болельщики – через онлайн-голосование

Теги болельщики Первая лига Торпедо стадионы Футбол

Болельщики выберут дизайн фасада нового стадиона «Торпедо».

«Торпедо» совместно с группой компаний «Инград» запустили проект #СтроимСтадионВместе. В рамках инициативы болельщики смогут с помощью онлайн-голосования выбрать дизайн фасада будущего стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Итоги голосования будут подведены 10 октября.

Изображения: пресс-служба ГК «Инград»

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12 комментариев

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Никита Самарин
Найди десять отличий 😏
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Артем Русанов
Отличная инициатива, молодцы 👏
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deadjoker
Все 3е?
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-1
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Дядя ТУРА
первый вариант огонь
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Алексей Ненахов
Первый должен победить , по картинке стадион огонь
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Алексей Подволоцкий
Демократию понимаете ли какую-то тут развели
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Новый тренер ФК Спартак
будет одна из лучших в фнл
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Hong Kil
Разместите там "свой баннер на Таймс-сквер" от Лещука.
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Akhor100
Первый лучше с точки зрения клубной идентификации, второй более стильный. Чем третий отличается от второго не понял.
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buFFon
Юве стэдиум
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Bonya13
А президента выбрать? Не?
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Жан Поль Бельманда
фасад как разглядывать? угадай мелодию
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