Капитан «Торпедо» о вылете: «Клуб будет процветать – ему сто лет в следующем году, поэтому нужно возвращаться в РПЛ. Стыдно перед болельщиками»

Капитан «Торпедо» заявил, что ему стыдно перед болельщиками за вылет клуба из Мир РПЛ.

«Торпедо» досрочно вылетело в Первую лигу из Премьер-лиги после поражения от ЦСКА (0:3) в 27-м туре.

«Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно.

Но мы вернемся в Премьер-лигу. Сейчас наступают лучшие времена в «Торпедо», клуб будет процветать. В следующем году «Торпедо» сто лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ.

Играли футболисты, и за вылет ответственность несем мы. Виноваты все, но в первую очередь футболисты, которые на протяжении года выходили на поле. Надежд мы не оправдали, не зацепились, значит мы плохие футболисты», – сказал .

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