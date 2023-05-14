Капитан «Торпедо» о вылете: «Клуб будет процветать – ему сто лет в следующем году, поэтому нужно возвращаться в РПЛ. Стыдно перед болельщиками»

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Торпедо Артем Самсонов 1989 ТАСС Футбол

Капитан «Торпедо» заявил, что ему стыдно перед болельщиками за вылет клуба из Мир РПЛ.

«Торпедо» досрочно вылетело в Первую лигу из Премьер-лиги после поражения от ЦСКА (0:3) в 27-м туре.

«Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно.

Но мы вернемся в Премьер-лигу. Сейчас наступают лучшие времена в «Торпедо», клуб будет процветать. В следующем году «Торпедо» сто лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ.

Играли футболисты, и за вылет ответственность несем мы. Виноваты все, но в первую очередь футболисты, которые на протяжении года выходили на поле. Надежд мы не оправдали, не зацепились, значит мы плохие футболисты», – сказал Артем Самсонов.

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14 комментариев

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Мосгорсуд
То что Торпедо вылетит, было ясно ещё осенью, так что стыд должен пройти уже давно, руководство клуба не сделало ничего, для того чтобы остаться в вышке....так чт ничего удивительного
+15
-2
+13
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Valentin Grabenovsky
Ответ Мосгорсуд
То что Торпедо вылетит, было ясно ещё осенью, так что стыд должен пройти уже давно, руководство клуба не сделало ничего, для того чтобы остаться в вышке....так чт ничего удивительного
летом было ясно. такое же к сожалению шапито как и химки
+6
-1
+5
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igls54
К юбилею у всех здорово получается. Спартак и Динамо подтвердят
+4
-2
+2
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obanze
Фамилию капитана команды не в заголовке , в конце статьи упомянули)) у спортса получилось кратко и емко весь сезон торпедо описать)
+2
0
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инок
Жаль Торпедо, как часть истории футбола, но абсолютно не жаль, как нынешний бренд. Испохабили напрочь все.
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-2
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Oleg Olegov
Пора звать Бородюка
+1
0
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Андоррский почтальон
Правильно сделали, что вылетели в этом году, а не в следующем. В год столетия лучше занять первое место в ФНЛ, чем последнее в РПЛ.)
+1
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Максим Максюша
Перед какими болельщиками??))))
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Russ Ivan
Где можно посмотреть на этих болельщиков? Был один чудак с рассказом про сумасшедшего деда и тот испарился...
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dreamstep
Самсонов - игрок уровня второй половины ФНЛ. Понятно что болелы ему респектуют, но с таким капитаном в РПЛ делать нечего.
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