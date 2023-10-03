Беллингем забил в двух первых матчах за «Реал» в ЛЧ. Лишь Роналду и Карамбе удавалось это ранее

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кристиан Карамбе Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил за «Реал» в первых двух матчах в Лиге чемпионов.

«Наполи» и «Реал» проводят матч второго тура группового этапа.

Англичанин забил гол и сделал результативную передачу в первом тайме игры.

Беллингем стал третьим игроком в истории «Реала», забившим в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов. Ранее это сделали Кристиан Карамбе (1998 год) и Криштиану Роналду (2009 год).

Кроме того, у Беллингема 8 голов и 3 передачи в 9 матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах – это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 лиг в этом сезоне.

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32 комментария

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Владимир Владимирович
Не понимаю откуда у некоторых хейт исходит в сторону Беллингема? Он недавно пару матчей не забил, его чуть ли не переоценённым называли. Погба Антони Коутиньо Кайседо и много других купленные выше ста лямов ничего не показали, а Беллингем который кстати по происхождению больше опорный полузащитник нежели атакующий, а чувак и там и там справляется, топовый трансфер, даже если Джуд не будет забивать по 20 голов в лалиге за сезон, он всё равно будет выполнять очень полезную игру в полузащите. Беллингем это игрок Реала на ближайшие 10 лет минимум. Напомню юноше 20 лет сейчас.
+85
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+76
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Дмитрий Васин
Ответ Supreme Allah
Роналду в 10 матчах подряд забивал
Роналду король ЛЧ
+44
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+38
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Supreme Allah
Роналду в 10 матчах подряд забивал
+40
-7
+33
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Отец Абду
За 2 матча в ЛЧ забил больше, чем Холанд, Дембеле, Коло Муани, Мбаппе вместе взятые в этом сезоне:)
+20
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Roman Betenya
Ответ Владимир Владимирович
Не понимаю откуда у некоторых хейт исходит в сторону Беллингема? Он недавно пару матчей не забил, его чуть ли не переоценённым называли. Погба Антони Коутиньо Кайседо и много других купленные выше ста лямов ничего не показали, а Беллингем который кстати по происхождению больше опорный полузащитник нежели атакующий, а чувак и там и там справляется, топовый трансфер, даже если Джуд не будет забивать по 20 голов в лалиге за сезон, он всё равно будет выполнять очень полезную игру в полузащите. Беллингем это игрок Реала на ближайшие 10 лет минимум. Напомню юноше 20 лет сейчас.
Ненавидеть тех, кто на слуху, сейчас очень модно. Посмотрите, как здешние обезьяны радуются неудачам Кварацхелии, как вечно пророчат скорый упадок всяким дерзким новичкам, и как хают даже монстров вроде Холана, потому что он, понимаешь, некрасиво забивает. Очевидно, это такие жалкие попытки самоутверждения.
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Топлю за барсу 10 лет
Гура от обиды за брусков ламасийских всех дизлайкает🤣🤣
+12
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Oleg
Ответ Владимир Владимирович
Не понимаю откуда у некоторых хейт исходит в сторону Беллингема? Он недавно пару матчей не забил, его чуть ли не переоценённым называли. Погба Антони Коутиньо Кайседо и много других купленные выше ста лямов ничего не показали, а Беллингем который кстати по происхождению больше опорный полузащитник нежели атакующий, а чувак и там и там справляется, топовый трансфер, даже если Джуд не будет забивать по 20 голов в лалиге за сезон, он всё равно будет выполнять очень полезную игру в полузащите. Беллингем это игрок Реала на ближайшие 10 лет минимум. Напомню юноше 20 лет сейчас.
А кто его хейтит то?
Наоборот хвалят.
+10
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Егор Кириллов
Ответ Supreme Allah
Роналду в 10 матчах подряд забивал
Рон нап, а джуд полузащитник
+5
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Кирилл Конопельченко
Ну что за машина 💪🏻💪🏻💪🏻
+3
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brace
Реал ухватил хорошего игрока, да ещё и молодого.
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funcdoc
По мнению Чердака в матче и играл он один...
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камикадзе
Ответ Владимир Владимирович
Не понимаю откуда у некоторых хейт исходит в сторону Беллингема? Он недавно пару матчей не забил, его чуть ли не переоценённым называли. Погба Антони Коутиньо Кайседо и много других купленные выше ста лямов ничего не показали, а Беллингем который кстати по происхождению больше опорный полузащитник нежели атакующий, а чувак и там и там справляется, топовый трансфер, даже если Джуд не будет забивать по 20 голов в лалиге за сезон, он всё равно будет выполнять очень полезную игру в полузащите. Беллингем это игрок Реала на ближайшие 10 лет минимум. Напомню юноше 20 лет сейчас.
Это каталонские детишки)
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Владимир Владимирович
Не понимаю откуда у некоторых хейт исходит в сторону Беллингема? Он недавно пару матчей не забил, его чуть ли не переоценённым называли. Погба Антони Коутиньо Кайседо и много других купленные выше ста лямов ничего не показали, а Беллингем который кстати по происхождению больше опорный полузащитник нежели атакующий, а чувак и там и там справляется, топовый трансфер, даже если Джуд не будет забивать по 20 голов в лалиге за сезон, он всё равно будет выполнять очень полезную игру в полузащите. Беллингем это игрок Реала на ближайшие 10 лет минимум. Напомню юноше 20 лет сейчас.
А зачем копировать коммент на две разные ветки?
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Nokolay Vasiliev
Ответ Владимир Владимирович
Не понимаю откуда у некоторых хейт исходит в сторону Беллингема? Он недавно пару матчей не забил, его чуть ли не переоценённым называли. Погба Антони Коутиньо Кайседо и много других купленные выше ста лямов ничего не показали, а Беллингем который кстати по происхождению больше опорный полузащитник нежели атакующий, а чувак и там и там справляется, топовый трансфер, даже если Джуд не будет забивать по 20 голов в лалиге за сезон, он всё равно будет выполнять очень полезную игру в полузащите. Беллингем это игрок Реала на ближайшие 10 лет минимум. Напомню юноше 20 лет сейчас.
та понимающие люди всё видят. Потенциально лучший апз со времен Зидана. Ещё, как правильно вы сказали, универсал. Великолепный игрок.
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Владимир Владимирович
Ответ Samsonov_24_4_11_15
А зачем копировать коммент на две разные ветки?
На этот пост он больше подходит
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f0rmoceft
Я честно говоря не ожидал такой игры от Беллингема, спасибо Карло, что дал ему свободу действий!
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Supreme Allah
Ответ Егор Кириллов
Рон нап, а джуд полузащитник
Ну и 2 не 10.
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morgan23
Ответ Mr.BadGuy
Зидан, Карамбе, Дюгарри. Какое Бордо мы потеряли
Карамбё за Бордо не играл
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Будущий обладатель ЗМ 2024 с такой игрой
Так ЗМ важная награда или нет?🤣
А то 8>5 по ЗМ, это фиаско для кринжа.
Ты уже написал простыню о том, что Холанд против всего мира?)))
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Mr.BadGuy
Зидан, Карамбе, Дюгарри. Какое Бордо мы потеряли
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dreamstep
Карамбе за 3 года в Реале ни разу не забил в чемпионате, да и вообще в карьере не особо забивал, но тут на уровне Роналду ))
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xQcoW
Беллингем > все игроки в истории бчк
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corazón blanco
Повторяет все рекорды Криштиану, невероятно. О таком дебюте можно только мечтать.
+5
-5
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Глиномес
Лучший трансфер лета совершил же, конечно же, великий и могучий Реал💪
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