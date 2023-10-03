Беллингем забил в двух первых матчах за «Реал» в ЛЧ. Лишь Роналду и Карамбе удавалось это ранее
Джуд Беллингем забил за «Реал» в первых двух матчах в Лиге чемпионов.
«Наполи» и «Реал» проводят матч второго тура группового этапа.
Англичанин забил гол и сделал результативную передачу в первом тайме игры.
Беллингем стал третьим игроком в истории «Реала», забившим в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов. Ранее это сделали Кристиан Карамбе (1998 год) и Криштиану Роналду (2009 год).
Кроме того, у Беллингема 8 голов и 3 передачи в 9 матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах – это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 лиг в этом сезоне.
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Наоборот хвалят.
А то 8>5 по ЗМ, это фиаско для кринжа.
Ты уже написал простыню о том, что Холанд против всего мира?)))