Беллингем забил в двух первых матчах за «Реал» в ЛЧ. Лишь Роналду и Карамбе удавалось это ранее

Джуд Беллингем забил за «Реал» в первых двух матчах в Лиге чемпионов.

«Наполи» и « » проводят матч второго тура группового этапа.

Англичанин забил гол и сделал результативную передачу в первом тайме игры.

Беллингем стал третьим игроком в истории «Реала», забившим в своих первых двух матчах в чемпионов. Ранее это сделали (1998 год) и (2009 год).

Кроме того, у 8 голов и 3 передачи в 9 матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах – это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 лиг в этом сезоне.

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