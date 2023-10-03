«Зенит» должен понять: это раньше они обыгрывали кого-то на одной ноге. Сегодня без стопроцентной самоотдачи результата не будет». Булыкин о петербуржцах

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о 4-м месте «Зенита» в Мир РПЛ.

Экс-игрок сборной России выразил мнение после поражения сине-бело-голубых от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре.

— У «Зенита» два поражения подряд. Команда в кризисе?

— Нет. Игроки там опытные, качественные. Но некоторые из них пока не в лучших кондициях, плюс сказывается потеря Малкома. Изидор в игру еще не вписан. Зато раззабивался Кассьерра. Вот его с «Оренбургом» не хватало.

— Как и Кержакова с Караваевым.

— Да. Но главное, футболисты «Зенита» должны понять: это раньше они обыгрывали кого-то на одной ноге. Сегодня без стопроцентной самоотдачи результата не будет. Что матч против «Оренбурга» и подтвердил.

— Хоть кто-то у «Зенита» после такого матча заслуживает добрых слов?

— Нет. Как можно кого-то хвалить, если твоя команда пропускает три от аутсайдера?! В обороне допустили грубейшие ошибки! И впереди мало что получалось. Моменты вроде создавали, но выжать из них ничего не смогли, – сказал Булыкин.

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4 комментария

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Доктор Верховцев
Прекратите спрашивать его!
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Никому_никабельный
Откуда этот 🤡 взялся?
И почему его так много стало?
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alexsem69
спасибо Дима за совет💪
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Ностальгическое Дерьмо
Чемпион Нидерландов фигни не скажет
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