Бекхэм о том, что стал лицом Катара, несмотря на несоблюдение прав человека: «Мир не изменится, если не давать людям возможности»

Дэвид Бекхэм объяснил, почему согласился сотрудничать с властями Катара.

В октябре 2021-го бывший футболист сборной стал лицом и согласился продвигать Катар. Сообщалось, что он будет получать 15 млн фунтов в год по контракту сроком на 10 лет. После этого подвергли критике, обвинив в игнорировании проблемы несоблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре.

«Я серьезно изучаю потенциальных партнеров, с которыми собираюсь сотрудничать. И я хотел поучаствовать в еще одном чемпионате мира. Мне нравится видеть, как футбол развивается, а это значит, что он выходит на территории, где его раньше не было.

Моя философия всегда заключалась в том, что людей не надо исключать. Если их не вовлекать и не давать возможности, то мир не изменится. Взаимодействие с этим для меня важнее, чем отказ от сотрудничества.

Конечно, соглашаясь на это, я знал, что возникнут вопросы. Я знал, что будет критика. Но я всегда верил, что футбол – это очень мощный инструмент. Я знал, что, как только начнется чемпионат мира, это не то чтобы исчезнет, но все будет зависеть от того, как там отнесутся к гостям, как люди не будут чувствовать себя отрезанным, какое впечатление оставит этот чемпионат мира.

Я провел там месяц, и никто не подошел ко мне со словами: «О боже, со мной так обращались, о боже, меня не пустили в это место». Я общался с представителями ЛГБТ-сообщества, разговаривал с людьми на местах. Так что я доволен своим решением», – сказал Бекхэм.

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