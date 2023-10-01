Бекхэм о том, что стал лицом Катара, несмотря на несоблюдение прав человека: «Мир не изменится, если не давать людям возможности»

Теги Сборная Англии по футболу Дэвид Бекхэм бизнес болельщики ЧМ-2022 ЛГБТ деньги Футбол

Дэвид Бекхэм объяснил, почему согласился сотрудничать с властями Катара.

В октябре 2021-го бывший футболист сборной Англии стал лицом ЧМ-2022 и согласился продвигать Катар. Сообщалось, что он будет получать 15 млн фунтов в год по контракту сроком на 10 лет. После этого Бекхэма подвергли критике, обвинив в игнорировании проблемы несоблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества в Катаре.

«Я серьезно изучаю потенциальных партнеров, с которыми собираюсь сотрудничать. И я хотел поучаствовать в еще одном чемпионате мира. Мне нравится видеть, как футбол развивается, а это значит, что он выходит на территории, где его раньше не было.

Моя философия всегда заключалась в том, что людей не надо исключать. Если их не вовлекать и не давать возможности, то мир не изменится. Взаимодействие с этим для меня важнее, чем отказ от сотрудничества.

Конечно, соглашаясь на это, я знал, что возникнут вопросы. Я знал, что будет критика. Но я всегда верил, что футбол – это очень мощный инструмент. Я знал, что, как только начнется чемпионат мира, это не то чтобы исчезнет, но все будет зависеть от того, как там отнесутся к гостям, как люди не будут чувствовать себя отрезанным, какое впечатление оставит этот чемпионат мира.

Я провел там месяц, и никто не подошел ко мне со словами: «О боже, со мной так обращались, о боже, меня не пустили в это место». Я общался с представителями ЛГБТ-сообщества, разговаривал с людьми на местах. Так что я доволен своим решением», – сказал Бекхэм.

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13 комментариев

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Bring Me The Horizon
Как говорится: «20 баксов - это 20 баксов»
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Bashibuzuck
Ничего личного, просто бизнес😁
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Вадим Сидоров
Бэкс: "Права правами, но чёрт возьми 150 млн за 10 лет")
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Артем Русанов
Там другая на самом деле цитата его : «деньги не пахнут”
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Дмитрий Васин
Лучше бы просто молчал. Говорит он, а стыдно мне
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Andrey Yaroslavtsev
И футбол уходит, где он раньше был.
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Castor Troy
Лицемер
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NVFR
Мир не изменится, если не дать не Дэвиду Бекхэму 150 лямов.
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avcgloronalduMU
он и в Китай часто ездит, пиарит как торговые центры, так и разные события
так что разницы для него нет, как и для Хендерсона, который укатил в саудовскую аравию
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Денис Ширинов
Если добавят еще несколько десятков, можно вообще про права забыть
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