Константин Зырянов: «Семак – лучший тренер РПЛ. Он выиграл 5 чемпионств подряд. Когда такое было?»

Теги Зенит Константин Зырянов Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Константин Зырянов назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ.

– Переписываетесь с Сергеем Семаком?

– Бывает иногда. Поздравляю его с победами, как и он меня.

У нас не так их много, чуть меньше, чем у «Зенита», но все равно бывают. Тем приятнее получить поздравления от Сергея Богдановича.

– Если взять всех тренеров из РПЛ, он лучший сейчас?

– Боже упаси, Сергей Богданович всегда лучший.

– Как относитесь к фразе: «С таким составом каждый сделал бы «Зенит» чемпионом»?

– Вы же не выигрывали? И никто не выиграл. А выиграл Сергей Богданович. Что здесь рассуждать-то?

– Следовательно, он лучший в РПЛ как тренер?

– Если человек выиграл пять чемпионств подряд. Когда такое было?

– Только «Спартак» при Романцеве.

– На то время был лучшим Романцев, сейчас лучший – Семак, – сказал трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и тренер «Черноморца» Константин Зырянов.

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26 комментариев

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Рязанец_80
Это не Семак выиграл, - это бразильцы для Семака выиграли пять Чемпионств...
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Доктор Броманталь
Не Семак выиграл а состав на две головы лучше чем у конкурентов.

Что из себя Семак как тренер предоставляет сейчас видно. Один Малком ушел и команда развалилась. Восемь бразильцев в составе а на игру смотреть невозможно.
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Гулжигит Маликов
Зырянов я с тобой не согласен, любого бывшего футболисту постав место Семака Зенит также будет выигрывать🏆🏆🏆🏆🏆
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azax
Сегодня матч менеджмент Семака опоздал на минут 30, не надо было ждать перерыва, что бы начать вносить изменения в защите.
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Stas Politik
Ответ Доктор Броманталь
Не Семак выиграл а состав на две головы лучше чем у конкурентов. Что из себя Семак как тренер предоставляет сейчас видно. Один Малком ушел и команда развалилась. Восемь бразильцев в составе а на игру смотреть невозможно.
Да, только Семак сам был одной из ключевых фигур при формировании состава. Более того, он взял чемпионат с Эрнани, Краневиттером и Маком.
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TiNO
С таким составом и ты бы 5 раз чемпионом стал
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ГШ68
Ответ Stas Politik
А кто следил за этими бразильцами заставил руководство купить их?))
Малком же?
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Stas Politik
Ответ Рязанец_80
Это не Семак выиграл, - это бразильцы для Семака выиграли пять Чемпионств...
А кто следил за этими бразильцами заставил руководство купить их?))
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Slava Vestiaz
Ответ Гулжигит Маликов
Зырянов я с тобой не согласен, любого бывшего футболисту постав место Семака Зенит также будет выигрывать🏆🏆🏆🏆🏆
что-то чемпион Англии, Италии и Европы Манчини не смог ничего выиграть с тем Зенитом, с которым выиграл Семак
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Игорь М.
Ответ Великий Алонсо
Да? А с Балтикой он 5 чемпионств подряд выиграет? Малком уехал и результаты моментально просели, Семак там вообще ничего не решает, от него зависит только каких игроков он на поле выпустит
а кто с Балтикой 5 подряд выиграет чемпионств? Гвардиола?
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Игорь Стукачев
+ одно чемпионство с Уфой.
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Иван Петров
Это не считается))
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Владимир Лапин
Эмммм, сначала Семак всегда лучший, потом напомнили про Романцева и вот уже Семак лучший в моменте. Зырянов не знает истории футбола России?! И да, абсолютли тупой ответ на вопрос про состав.
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Мукунку хороший
Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о
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Новый тренер ФК Спартак
Кукуяны, Вилковы такие : Мы, что шутка для вас какаято????
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Ничего Смешного
На бумаге всё так. Можно так же назвать Дзюбу лучшим нападающим, на бумаге то он больше всех забил. А голы на кол-во минут не считают.
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SMART789
Здесь конечно Зырянова уже никто не поддержит как в удобной теме про вливания денег
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Юсуп Асхабов
Ну конечно))
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