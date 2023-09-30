Константин Зырянов: «Семак – лучший тренер РПЛ. Он выиграл 5 чемпионств подряд. Когда такое было?»

Константин Зырянов назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ.

– Переписываетесь с Сергеем Семаком?

– Бывает иногда. Поздравляю его с победами, как и он меня.

У нас не так их много, чуть меньше, чем у «Зенита», но все равно бывают. Тем приятнее получить поздравления от Сергея Богдановича.

– Если взять всех тренеров из РПЛ, он лучший сейчас?

– Боже упаси, Сергей Богданович всегда лучший.

– Как относитесь к фразе: «С таким составом каждый сделал бы «Зенит» чемпионом»?

– Вы же не выигрывали? И никто не выиграл. А выиграл Сергей Богданович. Что здесь рассуждать-то?

– Следовательно, он лучший в РПЛ как тренер?

– Если человек выиграл пять чемпионств подряд. Когда такое было?

– Только «Спартак» при Романцеве.

– На то время был лучшим Романцев, сейчас лучший – Семак, – сказал трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и тренер «Черноморца» Константин Зырянов.

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