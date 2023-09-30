Константин Зырянов: «Семак – лучший тренер РПЛ. Он выиграл 5 чемпионств подряд. Когда такое было?»
Константин Зырянов назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ.
– Переписываетесь с Сергеем Семаком?
– Бывает иногда. Поздравляю его с победами, как и он меня.
У нас не так их много, чуть меньше, чем у «Зенита», но все равно бывают. Тем приятнее получить поздравления от Сергея Богдановича.
– Если взять всех тренеров из РПЛ, он лучший сейчас?
– Боже упаси, Сергей Богданович всегда лучший.
– Как относитесь к фразе: «С таким составом каждый сделал бы «Зенит» чемпионом»?
– Вы же не выигрывали? И никто не выиграл. А выиграл Сергей Богданович. Что здесь рассуждать-то?
– Следовательно, он лучший в РПЛ как тренер?
– Если человек выиграл пять чемпионств подряд. Когда такое было?
– Только «Спартак» при Романцеве.
– На то время был лучшим Романцев, сейчас лучший – Семак, – сказал трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и тренер «Черноморца» Константин Зырянов.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Что из себя Семак как тренер предоставляет сейчас видно. Один Малком ушел и команда развалилась. Восемь бразильцев в составе а на игру смотреть невозможно.