Гаттузо бьет игроков «Марселя» по плечам на тренировках: так он отмечает их хорошие действия. Игрокам нравится «звериный» стиль тренера (L’Equipe)

Теги Марсель Дженнаро Гаттузо лига 1 Франция психология Футбол

Дженнаро Гаттузо бьет футболистов «Марселя» в качестве поощрения.

Итальянский специалист возглавил клуб 27 сентября, и уже внес изменения в тренировочный процесс.

По информации L’Equipe, Гаттузо бьет игроков по плечам, причем у некоторых после этого остаются синяки. Дженнаро делает это в качестве поощрения, а не наказания: так он поощряет футболистов за верные действия на тренировках.

Отмечается, что игрокам нравится «звериный» стиль поведения тренера. Гаттузо смог быстро сблизиться с командой.

Сегодня «Марсель» проведет первый матч с новым тренером. Команда сыграет с «Монако» на выезде в рамках Лиги 1.

Гаттузо – в скандальном «Марселе». А летом мог уехать в Саудовскую Аравию за 10 млн евро в год

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ChelseaFanKZ
ГазМяс поднял - и Марсель поднимет)
+77
-1
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Гаттузо был бы отличным тренером в Газмясе!
+43
-1
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ Великий Алонсо
Гаттузо был бы отличным тренером в Газмясе!
Почему был БЫ? ))) А кто Прокопенко и Абелардо в топ вывел?!
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Понятно, уволят к январю. Звериный стиль был у Тудора, который заставлял их пахать, а они вместо того, чтобы прислушаться к тренеру, который мог вывести их на новый уровень, жаловались. Теперь будут мечтать попасть в ЛЧ
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Годин
Так получается, что Антони тоже просто поощрял свою девушку
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Бьёт - значит любит
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ден Ден
Если Гаттузо в качестве поощрения бьёт до синяков, то страшно подумать, что будет наказанием))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Романов
Ответ JENNINGS
Почему был БЫ? ))) А кто Прокопенко и Абелардо в топ вывел?!
Жаль, с Гатальским не вышло.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stewart D.
что за дичь ахахаха
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
вот это тимбилдинг 🤣
это уже не физрук, а профессиональный преподаватель курсов личностного роста)
Ещё надо как Макконахи в "Волк с Уолл-стрит" в грудь себя бить)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
Ответ Великий Алонсо
Гаттузо был бы отличным тренером в Газмясе!
так же отмечается что игроками нравится розовый спортивный костюм тренера...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
Ответ Hi Hi
гладит
членом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
До первых поражений. Потом будут считать за дикого неандертальца.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Гатальский одобряет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
Наверняка, хлопает по плечу и говорит что то вроде молодец, или красава, а сми из этого умудряются сделать новость «Гаттузо бьёт игроков»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Как начнётся полоса неудач, так всплывут инсайды о том как игроки недовольны жестокостью Рино и он их чуть ли не избивал ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эразм
От ударов по плечам, до удара по...ниже пояса-пара поражений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Прокопенко иди сюда я сказал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Галустян жжОт кипятком 😂😂😂
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AXEL7
Странно, что никто не плачет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Troshin
Что он делает тогда с теми, кто плохо себя проявляет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EminenceGrise
Этот клуб и тренер очень подходят друг другу по характеру. Из этого может получиться что-то хорошее!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Гаттузо бьет игроков «Марселя» на тренировках: так он отмечает их хорошие действия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roundabout
Ответ QWertY
Понятно, уволят к январю. Звериный стиль был у Тудора, который заставлял их пахать, а они вместо того, чтобы прислушаться к тренеру, который мог вывести их на новый уровень, жаловались. Теперь будут мечтать попасть в ЛЧ
Уволят в первую очередь потому, что тренер он абсолютно нулевой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Islam Gasanov
Хорошо он после матча с Псж возглавил их,страшно представить что было бы в раздевалке после матча)) Что-то типа новых серий Газ Мяса)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий