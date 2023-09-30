Гаттузо бьет игроков «Марселя» по плечам на тренировках: так он отмечает их хорошие действия. Игрокам нравится «звериный» стиль тренера (L’Equipe)
Дженнаро Гаттузо бьет футболистов «Марселя» в качестве поощрения.
Итальянский специалист возглавил клуб 27 сентября, и уже внес изменения в тренировочный процесс.
По информации L’Equipe, Гаттузо бьет игроков по плечам, причем у некоторых после этого остаются синяки. Дженнаро делает это в качестве поощрения, а не наказания: так он поощряет футболистов за верные действия на тренировках.
Отмечается, что игрокам нравится «звериный» стиль поведения тренера. Гаттузо смог быстро сблизиться с командой.
Сегодня «Марсель» проведет первый матч с новым тренером. Команда сыграет с «Монако» на выезде в рамках Лиги 1.
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