Дженнаро Гаттузо бьет футболистов «Марселя» в качестве поощрения.

Итальянский специалист возглавил клуб 27 сентября, и уже внес изменения в тренировочный процесс.

По информации L’Equipe, Гаттузо бьет игроков по плечам, причем у некоторых после этого остаются синяки. Дженнаро делает это в качестве поощрения, а не наказания: так он поощряет футболистов за верные действия на тренировках.

Отмечается, что игрокам нравится «звериный» стиль поведения тренера. Гаттузо смог быстро сблизиться с командой.

Сегодня « » проведет первый матч с новым тренером. Команда сыграет с «Монако» на выезде в рамках Лиги 1.

Гаттузо – в скандальном «Марселе». А летом мог уехать в Саудовскую Аравию за 10 млн евро в год

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS